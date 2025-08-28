La palabra de Julieta Prandi luego de que Wanda Nara se comparara con ella

A dos semanas de que Claudio Contardi fuera condenado a 19 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima“, Julieta Prandi habló con LAM (América TV) y contó cómo se encuentra. Además, se refirió a la reciente comparación que hizo Wanda Nara sobre la batalla legal que llev contra Mauro Icardi y la causa de la modelo contra su exmarido.

“Estoy recomponiéndome y haciéndome a la idea. Tratando de reactivar todas mis actividades y mis cosas, la rutina de mis hijos, mi cabeza. Procesar por el cuerpo, porque el cuerpo siempre habla. Empezando de cero y de a poquito. Fue fuertísimo y no es para menos porque lo esperé muchísimo. Fueron cinco años y finalmente encontrar justicia es un alivio enorme. Estoy muy feliz con mis hijos. Muy enamorada. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo. Amo hacer la radio”, comenzó la conductora de Sarasa (100 FM).

Julieta Prandi reveló cómo se encuentra tras la condena a Claudio Contardi

Fue entonces cuando el notero le consultó por las declaraciones realizadas por Wanda Nara en los últimos días, quien hizo un paralelismo de su caso contra Mauro Icardi, con el de ella y Claudio Contardi. “Lo que les digo a todas, no importa a quién, a todas las víctimas de violencia y abuso, porque desconozco el caso de cada una, es que el camino hacia la justicia es largo. Si bien se logró, fueron cinco años donde tuve que pasar por muchas pericias, por muchos tratamientos. Por mí y por la Justicia, y es durísimo el proceso. Que se encuentra justicia yo puedo dar fe que la encontré, pero no es fácil el camino”, remarcó la modelo.

“Por ahora prefiero mantenerme al margen y sabrán entender. Muchos medios me escriben y no estoy con ganas de ir a ningún programa ni nada porque quiero también seguir con mi vida y las cuestiones legales que las manejen los abogados. Yo ya le puse el cuerpo mucho. Ahora necesito ponerle el cuerpo a otras cosas”, agregó para tratar de salir de la polémica de un caso tan complejo como el de Wanda y Mauro.

Wanda Nara describió los hechos de violencia que vivió con Mauro Icardi

“¿Wanda te escribió o hablaste?“, le consultó el cronista. ”No, pero por supuesto que sí la escuché y lo que le puedo decir es eso, que es un camino difícil y doloroso de transitar. Que se puede encontrar justicia", volvió a repetir Prandi.

Por último, Julieta explicó que si bien por el momento ningún funcionario público se acercó para concretar con ella algún proyecto vinculado a la violencia de género en el país, sí se encuentra en constante contacto con una diputada porteña a quien le hace llegar gran cantidad de casos. “Todavía, por cuestiones de tiempo, no avanzamos tanto con la creación de la fundación. Sí he pasado muchos casos de mujeres que me han llegado y me han pedido ayuda. A todas las que puedo ayudar trato de ayudarlas”, concluyó.