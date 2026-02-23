Wanda Nara mostró la visita especial e inesperada en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

La vida y obra de Wanda Nara está marcada por la injerencia de sus redes sociales, donde las fotos y videos que sube suelen ser furor en las plataformas digitales. En esta ocasión, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) mostró una visita inesperada en su casa de Nordelta.

Los carpinchos sorprendieron a Wanda Nara

Mediante dos historias de Instagram, Wanda grabó a una familia de carpinchos que habitaban en la zona y quedó sorprendida por su comportamiento familiar. Según lo que se ve en la instantánea, la mamá carpincho con sus crías estaban listos para lanzarse al agua y continuar su camino. Antes de que eso pase, la presentadora televisiva activó su cámara y dejó sentado cómo fue su desplazamiento acuático.

“Me muero de amor”, dijo Wanda sobre el lanzamiento del roedor al estanque para seguir su camino junto a sus crías. Esta no es la primera vez que se observan carpinchos en la zona de Nordelta: la población se duplicó en 2025 y cada vez es más usual verlos en diferentes partes de este lugar donde viven varias celebridades del espectáculo y el deporte.

Wanda Nara mostró la visita de los carpinchos

Mientras Wanda divide su tiempo entre las grabaciones de MasterChef, el cuidado de sus hijos -en especial Francesca e Isabella- y los problemas judiciales con Mauro Icardi y María Eugenia “La China” Suárez, la actriz, empresaria y conductora de televisión se encargó de mostrar una faceta diferente de su vida.