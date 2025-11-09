Wanda Nara reveló que su novio quiere casarse pero Maxi López le dio un consejo

Wanda Nara se sinceró mediante las historias temporales de su cuenta de Instagram y reveló que Martín Migueles aspira a casarse con ella, pero la mediática y conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) evadió la respuesta y alegó que su pareja es quien insiste, ya que “nunca se casó”.

Wanda Nara confirmó que Migueles quiere casarse con ella (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

El flamante novio de Nara intenta no ser mediático. Está lejos de los focos de la prensa, pertenece al mundo empresarial y hasta el momento dejó en claro que ahí es donde pretende continuar, aunque convivir con una figura tan importante nada pasa desapercibido. Ni siquiera la intimidad.

Fiel a su estilo, la conductora abrió una caja de preguntas para los usuarios y les dio la posibilidad de que le envíen consultas varias. El contexto de sus respuestas sucedieron mientras se encontraba en la nueva casa que está en plena construcción en un barrio privado de Zona Norte de GBA.

Wanda Nara abrió la caja de preguntas y respuestas y reveló parte de su intimidad con sus seguidores (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En primer lugar, indicó que la mansión tiene salida al Río de la Plata, por lo que en su yate irá hasta Uruguay sin problemas y luego podrá retornar a la casa en el mismo día. Además, enseñó los cuatro vestidores que poseerá para tanta colección de vestidos, carteras y zapatos y adelantó algunos detalles de las vistas.

Wanda Nara enseñó los avances de su mansión y reveló que podrá ir a Uruguay desde su casa (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Fue en ese entonces cuando un seguidor comentó: “Se te ve feliz nuevamente”, a lo que Nara contestó con una foto en su living mientras miraba MasterChef y Migueles reposaba sobre su regazo. “Muy”, expresó.

La tierna foto de Wanda Nara con Martín Migueles mientras miraban MasterChef (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Más adelante otro supuso: “Dichosos tus vecinos”. Nara, por su parte, sentenció: “Me regalaron todos los terrenos de al rededor de mi casa para no tener vecinos. Alguien muy celoso”, lo que se interpretó como un obsequio de su novio.

Tras ese comentario, llegó uno más íntimo. “¿Te volverías a casar?”, consultaron y Nara fue tajante: “Él quiere, nunca se casó. Maxi [Maximiliano López] le dice que no le conviene, pero insiste”. A la vez que dejó esa respuesta, lo hizo con la foto del empresario en una de las sillas del comedor.

Nara dio a entender que su novio le regaló los terrenos colindantes a su mansión para no tener vecinos (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

A principios de octubre se conoció que Wanda Nara tenía un nuevo vínculo sentimental con Martín Migueles. Los rumores comenzaron en septiembre cuando fueron vistos en un partido de la Selección argentina contra Venezuela y más tarde en un gimnasio. Como ya nada se pudo ocultar, la mediática confirmó su relación.

Rápidamente, el empresario se adaptó al estilo de vida ajetreado de la conductora y ella cumplió lo que anhelaba, encontrar a una persona que vivieran en la Argentina, después de haber pasado gran parte de la crianza de sus hijos en el exterior. Desde entonces compartieron reuniones familiares con el clan Nara, cumpleaños y hasta encuentros con López.

¿Wanda Nara puede casarse otra vez? Lo cierto es que la figura de Telefe se encuentra en un proceso de divorcio de Mauro Icardi en Milán, Italia. Todavía no se conoció el dictamen de la Justicia. Por este motivo debería esperar hasta que se haga público y establezcan las pautas a cumplir. En especial por la división de bienes y el régimen de visitas para las hijas de ambos: Francesca e Isabella.

Esto último inició en Buenos Aires con sus respectivos abogados y donde resultó polémico en las primeras ocasiones que el futbolista del Galatasaray quiso ver a las menores, ya que habría tenido impedimentos, discusiones y denuncias. Según circuló la semana pasada, la estrella del club turco volverá a la Argentina a ver a las pequeñas.