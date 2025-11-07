Sabrina Rojas se metió en la pelea de la China Suárez y Yanina Latorre y arremetió contra la actriz

Si bien está instalada en Estambul con Mauro Icardi y sus hijos, María Eugenia “la China” Suárez continúa pendiente de todo lo que ocurre en la Argentina. Esta semana volvió a cruzarse con Yanina Latorre y se dijeron de todo a través de las redes sociales. A partir del nuevo enfrentamiento, quien también salió a hablar contra la actriz fue Sabrina Rojas. Con la honestidad que la caracteriza, la conductora analizó el nuevo round de la disputa sin fin entre las mujeres y lanzó: “Es mediática, le gusta”.

En la emisión del jueves 6 de noviembre de Pasó en América (América TV) repasaron la pelea entre Latorre y Suárez. Mientras que Augusto “Tartu” Tartúfoli dijo que la China es “más mala que la peste”, Rojas lanzó: “Es un capítulo más de la China y Yanina Latorre, porque Yanina habla y la China, no entendemos por qué, está tan al tanto de lo que pasa acá. ¡Dedicate a hacer cosas con tu novio, a disfrutar esa vida maravillosa que tenés! Si estás siendo feliz, no podés estar contestándole a todos todo el tiempo".

En Pasó en América hablaron de la disputa entre Yanina Latorre y la China Suárez y arremetieron contra la actriz (Foto: Captura de TV / América TV)

“Por ahí no está siendo feliz”, deslizó el conductor y su compañera agregó: “Claramente”. Por su parte, mientras Ailén Bechara se mostró del lado de la actriz y dijo que “capaz se cansa de los inventos”, Natalie Weber cuestionó a Suárez y a Icardi por exponer tanto su vida privada.

Sin embargo, Rojas aún tenía cosas para decir sobre Suárez. “Desde el momento en el que le contestás a Yanina, ella te va a volver a contestar y no cortás más. Es mediática, le gusta. Es mediática como lo fue Guido Süller, nada más que espléndida, bella y millonaria”, arremetió. “Es mucho más mediática que Wanda [Nara]”, deslizó Weber y ella estuvo de acuerdo. “Si y en eso la banco más a Wanda, porque se hace cargo de que es mediática y ella no, es una ‘actriz cool’”, lanzó la conductora.

Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi

Pero, ¿qué pasó esta vez entre la conductora y la actriz? La pelea se revivió el miércoles 5 de noviembre, cuando Yanina Latorre dijo en El Observador 107.9 que el Galatasaray le habría llamado “varias veces” la atención a Icardi por haberse tomado vacaciones durante su tiempo libre, puesto que estuvo ocho meses sin jugar al fútbol por su lesión. “Cuando hubo una lesión u operación por más de que les den libre, igual van a recuperarse al club. Él estuvo un año afuera, pudo haberse quedado ahí, en vez de ir a Milán con la China y los pétalos de rosa a bo***ear”, apuntó la conductora. Asimismo, lo acusó de exponer su vida y mostrar todo lo que hace en lugar de preservar su intimidad.

La China Suárez mostró la rehabilitación de Mauro Icardi en Milán

A partir de estos comentarios, la China Suárez salió a responderle a través de su cuenta de X. “Acá bol***ando en Milán. Un viaje de 24 horas a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. Cuatro horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo”, arremetió la actriz y apuntó contra la conductora: “Yani, ¿no te cansás de hablar bol***ces? Aún estoy esperando que nazcan los tres hijos que afirmaste de tus fuentes confiables", sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por un video en el que se pudo ver al profesional en cuestión mientras trabajaba en la rodilla operada de Icardi.

Yanina Latorre y la China Suárez volvieron a cruzarse y se dijeron de todo (Foto: X @yanilatorre)

Fiel a su estilo, Yanina Latorre no tardó en responder y con la honestidad que la caracteriza lanzó: “Vivís bo***deando. Seguí mirando como trabajo Euge. ¡Y a los tres embarazos los pasó tu entorno para enloquecer a Wanda! ¡Amo que tengas que responderme todo! Andá a comprar carteras. Besos".