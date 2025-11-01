Wanda Nara volvió a tildar de “zorra” a la China Suárez y la acusó de arruinarle el cumpleaños a su hija menor

La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez volvió a sumar un nuevo capítulo. A horas de que la ex CasiÁngeles compartiera un posteo sobre un lujoso bolso Louis Vuitton que Mauro Icardi le regaló, la conductora estalló en redes sociales con un mensaje cargado de enojo, reproches y duras palabras contra su exmarido y su actual pareja.

Todo comenzó con un extenso posteo en el que Wanda Nara apuntó primero contra el futbolista. Lo acusó de desentenderse de sus hijas menores, Isabella y Francesca, y de no cumplir con sus responsabilidades. “Qué lástima que no tuviste tiempo por zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tampoco pagaste la cuota del colegio, ni de la obra social. Las dos psicólogas de las nenas esperan que le des tiempo en tu agenda hace 1 mes para hablarte de tus hijas. Al que no tiene tiempo para sus dos hijas, ¿alguien se lo hace llegar?“, manifestó muy molesta.

Wanda Nara furiosa en Instagram contra Mauro Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme a mis hijas”, agregó al recordar la mediación judicial que mantienen por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella.

A su vez, remarcó que su mayor enojo sería el haber hecho pasar un mal cumpleaños a su hija al decirle que se encontraba de paseo con su nueva novia por Italia, país en el que las niñas crecieron y se desarrollaron durante casi toda su infancia. “Quisiste arruinarle el día a Isabella contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá. Porque aunque no quieran verte ni hablar, yo las obligo. Y ese 27 de octubre, cumple de Isi, traté de hacer todo para que estuviera feliz y vos solo con una llamada arruinaste su día”, relató sobre el incómodo momento que vivió la menor.

La empresaria de cosméticos reveló que su hija menor, Isabella, habría sufrido la ausencia de su padre en su festejo de cumpleaños (Foto: Instagram @Wanda_nara)

“¿No pudiste mandarle flores ni un regalo a tu hija, sabiendo que Francesca no te perdona lo de su cumple? La maestra de Isi te pidió hablar y dijiste que no tenés tiempo. No te quisieron ver más después de lo que le dijiste a Fran por su cumple por no ir a su cumple ni mandarle un regalo y ahora lo mismo con Isi. Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver“, reveló Nara.

En su último posteo, la conductora le habló directamente a la China Suárez, a quien acusó de ser cómplice de su exmarido en sus intentos de hacer sentir mal a sus hijas. “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sor*** podés ser? Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo busco arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí que los tengo todos, ridícula", dijo, en alusión al último y extenso posteo de la actriz en Instagram, mostrando desde distintos ángulos su lujosa adquisición.

Wanda Nara explotó contra la China Suárez y volvió a tildarla de "zorra" (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Porque cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”, le recordó Wanda Nara a su enemiga, al hacer alusión al costoso obsequio que le hizo su exnovio, Rusherking. Y prosiguió: “Limitado un bolso @louisvuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada que compite con nenas sos vos. Mier*** de persona, vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre así, que quiere sacarle las hijas a una mamá”.

El posteo de la China Suárez en Instagram que desató la guerra (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“¿Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá? Seguí comprando bolsos por qué dignidad no venden“, cerró la mediática, en su posteo que a las pocas horas borró, pero que se multiplicó por todas las plataformas.