Qué famosos pueden volver a entrar a MasterChef Celebrity por el repechaje

La producción de MasterChef Celebrity confirmó la lista oficial de los diez famosos que competirán por el reingreso al certamen a partir de este martes 13 de enero. Wanda Nara y el jurado habilitaron una instancia de repechaje en la pantalla de Telefé para cubrir la vacante disponible tras la reciente gala de eliminación.

Todos los famosos que pueden volver a entrar a MasterChef por el repechaje

El repechaje comienza a las 22 con diez competidores listos para la revancha. La producción difundió los nombres habilitados para esta fase:

Walas

Sofi Martínez

Julia Calvo

Esteban Mirol

Luis Ventura

Ariel Puchetta

Esther Goris

Rusherking

Evelyn Botto

Diez participantes eliminados tendrán la oportunidad de volver a participar de MasterChef Celebrity 2025 (Instagram: @masterchefargentina)

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity

La emisión del lunes 12 de enero definió el ingreso de Attias a la zona de recuperación. Los participantes con delantal negro enfrentaron el desafío de replicar una torta de chocolate creada por el chef Damián Betular en 70 minutos. Los concursantes recibieron la receta y los ingredientes necesarios para imitar la obra del pastelero.

El uso compartido del abatidor de temperatura generó conflictos técnicos y roces entre los cocineros. Hubo acusaciones de sabotaje y aperturas indebidas del equipo de frío, lo que provocó la intervención del jurado para organizar el acceso al electrodoméstico y evitar daños en las preparaciones.

Andy Chango logró el mejor desempeño de la noche, donde Betular elogió la precisión del músico: “Una noche de concentración, método, inteligencia, prolijidad, precisión. El único participante que logró a la perfección la torta de chocolate”. La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Cachete Sierra, Claudio “Turco” Husaín y Marixa Balli también aseguraron su continuidad.

Andy Chango hizo la mejor torta en la gala de eliminación Telefe

Donato de Santis, Germán Martitegui, junto a Damían Betular decidieorn la salida de Emilia Attias tras un mano a mano final con el Turco Husaín. El chef italiano señaló problemas de temperatura en la preparación de la actriz: “Hoy una cuestión de temperatura hizo que esta torta no estuvo a la altura, pero vos sí lo estás”, expresó y Betular agregó: “Te veía mucho más lejos en la competencia porque la verdad que tenés tu estilo, hoy una torta te deja afuera, pero hay una chance más, tomalo así”.

El anuncio del repechaje de MasterChef

La actriz resultó la última eliminada del certamen y recibió la confirmación de su participación en el repechaje. Wanda Nara le pidió mantener el ánimo para pelear por su reincorporación. “Al mejor cazador se le escapa una liebre”, le dijo la conductora. La actriz aseguró antes de retirarse: “Seguramente me vean en la semana de repechaje porque no voy a soltar mi lugar tan fácil, y volver a pelear por mi lugar”.

Cómo ver MasterChef Celebrity 2025 en vivo

El certamen sale al aire de lunes a jueves a las 22 por la pantalla de Telefe. Los televidentes pueden sintonizar el ciclo a través de distintos cableoperadores:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

Asimismo, la plataforma HBO Max emite los episodios en vivo y los aloja posteriormente en su catálogo. También existe la posibilidad de seguir el programa mediante YouTube y Twitch a través de Streams Telefe. Esta alternativa ofrece la reacción en directo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores de contenido que participan de MasterChef Liga de Streamers.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.