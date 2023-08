escuchar

Maria da Graça Xuxa Meneghel se convirtió en la estrella de la televisión brasileña en las décadas de 1980 y 1990 y millones de niños veían el programa infantil que protagonizaba. Además, se difundió en el mercado una muñeca basada en su ciclo, que llegó a catalogar a la actriz y modelo como “la Barbie de Brasil”, por sus similitudes con su imagen tradicional. Ahora, la artista echó la vista atrás y destacó las consecuencias que, según su propio relato, causó la difusión del canon de belleza y del estereotipo en las niñas y niños. “No lo veía mal. Hoy sabemos que sí”, señaló.

Xuxa representaba el estereotipo de canon de belleza mundial, basado en una mujer de cuerpo esbelto, alta y rubia de ojos azules. Durante su estrellato televisivo, las intervenciones quirúrgicas en Brasil se dispararon y se convirtieron en las más altas del mundo, a las que también se expusieron adolescentes, según consignó The New York Times. “No lo veía mal. Hoy sabemos que está mal”, señaló la artista al diario mencionado, acerca de la representación de su personaje en el programa infantil.

Xuxa se convirtió en una estrella de la televisión brasileña Instagram: xuxameneghel

Y agregó: “Yo venía a ser la muñeca, la niñera, la amiga de estos niños. Una Barbie de aquella época”. La exmodelo, de ahora 60 años, detalló: “Ella venía con un autito rosa. Yo, con una nave espacial rosa”. En tanto, las críticas rodearon al ciclo que protagonizó Xuxa, por la ausencia de personas negras en su representación, un estándar que predomina en la sociedad brasileña. “Madre santa, qué trauma les puse en la cabeza a algunos niños y niñas”, advirtió.

La conductora apuntó: “No fui yo quien lo decidió. Pero lo avalé. Le puse mi firma”. La fama de Xuxa se extendió desde Brasil a la Argentina y España, donde grabó programas en Buenos Aires y en Barcelona. “Ahí llegué yo: blanca, rubia, alta y de piernas largas. Creo que por eso tal vez tuve mucho éxito en la época”, subrayó.

Xuxa fue criticada en las redes sociales

Las redes sociales recopilaron algunos fragmentos del programa que protagonizó Xuxa, con tintes discriminatorios. Entre ellos, según detalló The New York Times, se encontraron escenas en las que la conductora le decía a una niña que perdió un concurso que fue por “comer demasiadas papas fritas” o cuando dijo que sus espectadores “preferían a las Paquitas rubias”.

Xuxa dio visibilidad al colectivo drag Instagram: xuxameneghel

“En los años 80, no podías encontrar una telenovela en la que la empleada no fuera negra”, apuntó. Y señaló: “Es culpa de todo lo que nos transmitían como normal”. En tanto, la modelo advirtió que, desde chica, estuvo sometida a los ideales de belleza. “Me veían como a un trozo de carne y me decían que una muñeca tenía que tener el pelo largo. Ya no quiero ser una muñeca”, sentenció.

A lo largo de su trayectoria, la artista se involucró en distintas luchas sociales, como los derechos de los animales o la comunidad LGBT. “Defendía causas sin saber necesariamente que lo eran. Ahora, realmente, quiero hacerlo”, concluyó.

