Yanina Latorre: “Duermo con el teléfono abajo del colchón”

Yanina Latorre fue una de las invitadas al programa Lo de Mariana. Mientras tocaban el tema de la separación entre “El Polaco” y Barby Silenzi, la angelita habló de los celos de su marido, Diego Latorre, y contó cuál es su estrategia para que no le revise el celular.

“Un día El Polaco vio que Francisco Delgado, expareja y papá de la primera hija de Barby, le likeó un par de fotos a ella. Entonces le agarró el teléfono y le encontró conversaciones, pero nada raro, hablan porque tienen una hija en común”, relató la panelista de LAM sobre los verdaderos motivos por los cuales la pareja decidió separarse esta vez. Tras señalar al cantante de cumbia como “un tramposo”, Latorre agregó indignada: “Él da vuelta la situación. Como él hace eso por Instagram piensa que ella también. Después de engañarla miles de veces, ahora la deja por un mensaje con el padre de su hija”.

Su relato de los hechos le dio pie a la conductora del ciclo para que hiciera una pregunta a toda la mesa integrada por Carlos Melconian, el médico Guillermo Capuya y Carlos Rottemberg. “¿Ustedes revisaron teléfonos alguna vez?”, preguntó Fabbiani de lo más interesada. Mientras los invitados se tiraban la pelota unos a otros, Latorre hizo una confesión inesperada. “Yo duermo con el teléfono abajo del colchón”, lanzó llamando la atención de todos los comensales.

“No tengo nada, pero me revienta que me revisen. Yo juro que Diego me revisa de noche”, comentó súper segura y enseguida fundamentó sus sospechas: “Nunca lo agarré, pero yo pongo el teléfono boca abajo y a veces lo encuentro al revés”, confesó al tiempo que advirtió que su marido sabe su clave personal. “Yo en casa quiero que todos tengan las claves porque si me muero no quiero que quede el Instagram y la gente me llore. ¡Reventá todo! Viste esa cosa que cuando uno se muere en Twitter la gente le sigue hablando... ¡No te va a leer!”, gritó fiel a su estilo.

LA NACION