Yao Cabrera contó que su mamá y su tía fueron secuestradas en Uruguay: “Fueron contra mi punto débil”

El influencer Yao Cabrera rompió el silencio a raíz del secuestro que sufrieron su madre y su tía en la ciudad de Suárez, departamento de Canelones, Uruguay. El hecho ocurrió el lunes 4 de abril y las mujeres fueron liberadas con el correr de las horas en un sitio cercano.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor radial Juan Etchegoyen fue el primero en dar la primicia sobre lo sucedido con la familia de Cabrera. “Urgente. Secuestraron a Rita Rodríguez, mamá de Yao Cabrera y también a la tía del youtuber. Todo sucedió en Uruguay. Los secuestradores le pidieron un millón de dólares para liberarlas”, escribió en un primer tuit.

La primicia que reveló Juan Etchegoyen en las redes sociales Captura Twitter

Además, el periodista confirmó que ambas mujeres recuperaron su libertad y se encuentran en buen estado de salud. “Tanto la madre como la tía fueron liberadas en la madrugada. Yao Cabrera llegó a un acuerdo con los secuestradores que se dieron a la fuga con parte del dinero solicitado”, reveló en otro mensaje.

Luego del difícil momento que les tocó vivir, en la edición radial de este lunes con Etchegoyen en Mitre Live, el uruguayo de 23 años se descargó ante el hecho y admitió que pensó en “lo peor”.

“Me llamaban a mí, llamaban a mi hermano, llamaban a mi primo. Yo les decía ‘no atiendan, esperen que la policía llegue’”, explicó Cabrera sobre el primer contacto que tuvo con los delincuentes. Asimismo, sostuvo que el pedido de los criminales era que su madre les pague un millón de dólares desde la billetera virtual que ella tenía. No obstante, el mediático reveló que solo se llevaron mil dólares en efectivo.

Respecto de cómo se encuentra actualmente su familia, Yao explicó que ninguno salió del asombro y que la rutina en su hogar cambió completamente.

Yao Cabrera dio detalles del secuestro de su madre y su tía

“Mi mamá está en estado de shock. En la puerta de mi casa hay siete canales de televisión. Está devastada, no puede ir a trabajar, mi hermanita no puede ir al colegio y mi padrastro no puede ir a trabajar porque no las puede dejar solas”, sostuvo.

Por otro lado, se dirigió hacia las personas que desmienten lo que pasó y explicó que está todo en manos de la Justicia. Además, sostuvo que fue algo premeditado. “Mi mamá hace tres meses me dijo que había una persona que le pidió para hacer una entrevista, a nosotros nos pareció raro. No fue una casualidad”, contó.

En relación a cómo fue el secuestro, detalló: “Las apuntaron con un arma, escopetas, las encintaron y las rociaron con nafta, fue una película de terror”. Por otro lado, reflexionó: “Fueron contra mi punto débil que es mi mamá”. Si bien los criminales aún no fueron ubicados, el influencer afirmó que eran uruguayos y que “pudo haber venido de Argentina el golpe”.

En base al relato del periodista uruguayo Gustavo Descalzi, se sabe que el mecanismo del grupo de secuestradores para ingresar en la propiedad de la mamá de Yao fue hacerse pasar por personal de la policía. Una vez en su interior, se llevaron bruscamente a la mujer junto a su hermana en uno de sus vehículos.

Imagen de la ciudad de Piedras Blancas, sitio cercano al lugar donde las mujeres fueron liberadas Municipio Piedras Blancas

Horas después, a raíz del operativo que realizaron los agentes, una vez que tomaron conocimiento del hecho, los delincuentes liberaron a las mujeres en cercanías de la ciudad de Piedras Blancas y luego se dieron a la fuga.