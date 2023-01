Punta del este: filtran la exorbitante cifra en dólares que Zaira Nara cobraría para asistir a eventos y paradores

escuchar

Zaira Nara se convirtió en una de las modelos argentinas mejores pagas de Punta del Este. En medio de la temporada de verano, la presentadora viajó a Uruguay como un gran número de famosos locales. Allí suele asistir a eventos y descansar en los paradores de las playas más famosas, en este sentido, en las últimas horas se filtró la el importante caché que pediría la hermana de Wanda para decir presente en estos lugares.

Este año aparenta ser fortuito para las hermanas Nara, en especial para Zaira, quien viajó a Punta del Este para vacacionar y también para capitalizar su imagen al tiempo que goza de fiestas de lujo y de las playas uruguayas. Hace días, se dio a conocer la cifra en dólares que cobraría la modelo para asistir a eventos, hacer presencias, desfiles, notas y hasta para compartir una imagen en Instagram.

En Punta del Este. Zaira Nara se divierte en la noche esteña. gentileza Campari

Ángel de Brito, que también se retiró a disfrutar de unos días de sol en el país vecino, informó a su equipo de “angelitas” en el programa de LAM (América), la cuantiosa fortuna que Zaira pide por prestar su imagen. El nivel más simple y económico comienza en los 3000 dólares. Con ello, la modelo solo acudiría a un evento para hacer presencia y más tarde postearía una foto.

“Zaira está facturando muy bien con los eventos y las notas acá en Punta del Este. Ella pide, para el combo simple, sin nota, para por un parador al que fue, 3000 dólares. El combo completo con nota, 10.000 dólares”, detalló De Brito. Con la cifra más alta accedería a varias notas y a posar en photocalls. Al mismo tiempo, indicó que la modelo es muy buscada debido a su noviazgo con Facundo Pieres. “Este verano las cámaras la buscan porque está con el tema de su relación”, afirmó.

En tanto, De Brito aseguró que el dinero que Zaira recauda en dólares por realizar este tipo de negocio solo con su asistencia a un cóctel o compartir una fotografía en sus redes sociales, le quedaría en su totalidad, ya que su estadía estaría cubierta por canjes. “Tiene acuerdos… con el lugar donde se está hospedando y en los restaurantes a los que va a comer”, señaló.

Zaira es comparada con Carolina “Pampita” Ardohain en Uruguay, y a la vez que “compite” con su propia hermana Wanda, que es la más cara de todas las argentinas. Hace días, la blonda causó furor con su presencia en Punta del Este y mucho antes de la fiesta de Año Nuevo se reunió con Camila Homs, otra de las modelos que más dinero recauda este 2023 en el país vecino.

Paula Chaves se sinceró sobre su relación con Zaira Nara

Zaira Nara cobró relevancia tras confirmarse su romance con Facundo Pieres, el exnovio de Paula Chaves. En medio de sus vacaciones en Punta del Este, desde donde la modelo cobraría una exorbitante cifra en dólares por realizar publicidad en eventos, cócteles o fotografías en redes sociales, la modelo y pareja de Pedro Alfonso opinó sobre el nuevo vínculo de la hermana de Wanda.

Instalada en Carlos Paz, se prepara para una larga temporada teatral con la obra Un Plan Perfecto. Sin embargo, esa nueva aventura laboral no fue suficiente para aislarla de los rumores y especulaciones sobre su vida privada y, desde el Teatro del Lago, dio un móvil para LAM en el que se refirió a su supuesta pelea con Zaira Nara.

“Está todo bien, de verdad. Hablamos hace dos días. Tenemos una relación desde hace años, es la madrina de Filipa (una de sus hijas con Peter Alfonso). Yo la amo, es mi amiga “, dijo Paula. Asimismo, aclaró que no le molestó enterarse que Zaira está de novia con su ex. “Pasó hace millones de años y no soy de las personas que dicen ‘ay esto ya es mío, ya lo toqué, ahora no pueden’. En eso estoy bastante tranquila”, expresó.

