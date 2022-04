Las fotos de Zaira Nara en el lujoso departamento de Wanda y sin anillo: ¿separación definitiva?

Si bien Zaira Nara intentó dejar atrás los rumores sobre una fuerte crisis matrimonial con Jakob Von Plessen la semana pasada en el cumpleaños de su hija mayor, Malaika, lo cierto es que cada vez son más los indicios que la muestran como una mujer separada. Esta vez las señales las interpretó la periodista Estefi Berardi, quien que preguntó en el ciclo de Ciudad Magazine, Mañanísima, si la conductora de Telefe se mudó al lujoso piso que Wanda Nara tiene en Puerto Madero.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen posan junto a sus hijos Malaika y Viggo Instagram: @zaira.nara

“A ver, si yo tengo una hermana y me voy a vivir a su departamento, tengo primero que pedir permiso. Voy a usar sus sábanas, su cama”, lanzó Carmen en la típica charla mañanera con Berardi y Pampito. “Pero si tu hermana es millonaria no le debe importar”, respondió rápida la panelista. En ese momento, en la pantalla grande, el titular no dejó lugar a dudas: “Zaira Nara se fue a vivir al departamento de Wanda”. Y si bien Berardi pidió que se hable del tema con un signo de pregunta, luego mostró varias imágenes de la modelo en esa propiedad.

Si bien comentaron que lo más probable es que tanto Zaira como Nora Colosimo, la mamá de las modelos, tengan llaves de la propiedad, mostraron a la morocha de las hermanas Nara en varias fotos en camisón -¿por qué se quedaría si tiene casa?, conjeturó Berardi- y sin la alianza, un dato que en la mesa del programa de Barbieri llamó mucho la atención. Al respecto, señalaron que la última imagen que compartió Zaira con la joya en su dedo fue antes del Wandagate.

Pampito recordó en ese momento que el primero en hablar de una fuerte crisis y posterior separación de Zaira y el licenciado en agronomía fue el periodista Guido Záffora, y que le adelantó que la expareja iba a negar la ruptura. “Eso fue para San Valentín, que todos subieron posteos ese día y ellos tardaron, como si hubiera estado armado”, reveló.

Para despejar dudas y dar por tierra con las versiones que indican que las imágenes de Zaira en el departamento son durante la visita de Wanda, Berardi compartió una historia de ayer en donde se la ve a la modelo en el ascensor del Chateau mientras Wanda ya se encuentra de vuelta en Europa. ¿No está más en la casa familiar con su marido? Esa es la pregunta que nos hacemos, completó la periodista.

Edificio Chateau Puerto Madero Twitter

El Chateau Puerto Madero es el edificio más exclusivo de la zona. Se trata de una construcción de estilo francés en donde también tienen un departamento Lionel Messi, la modelo Carolina Molinari y el actor y humorista Dady Brieva.

¿Un cumple feliz?

La última vez que se mostraron juntos Zaira Nara y Jakob Von Plessen fue en el festejo de cumpleaños de su hija Malaika. A lo largo de la celebración, de la que también participaron otros familiares, se los pudo ver en buenos términos, mientras disfrutaban de esta ocasión especial con la niña.

Esa imagen familiar llamó la atención y pareció un mensaje para mostrar que el matrimonio sigue en pie porque se dio luego de una versión que indicaba que el austríaco le había sido infiel a su pareja con una modelo. Aunque nunca se confirmó este rumor, la sensación de que había un distanciamiento de la pareja quedó instalada.

Ante esto y con la celebración de Malaika en el horizonte, ambos aprovecharon para mostrarse juntos como familia y celebrar el cumpleaños de la niña. Con una temática enfocada en una reconocida línea de muñecas, toda la decoración estuvo organizada en torno a eso. La fiesta se realizó en un salón de eventos con un sector al aire libre y contó con un candy bar personalizado para la cumpleañera.

El momento en el que se los vio más cerca a Zaira y Jakob fue cuando todos cantaron el “Feliz cumpleaños”. Un video, que fue publicado en las redes sociales, los muestra a ambos acompañando a su hija frente a la mesa donde se encontraba la torta.

Del evento también participaron Wanda Nara y sus hijas Francesca e Isabella. Así lo confirmó la mamá de la cumpleañera con una publicación en su cuenta de Instagram. “Feliz cumple Malaika de mi corazón, la mejor sorpresa que podías tener, tus primitas. Te amamos, bebita”, escribió la conductora junto con una serie de fotos del evento.