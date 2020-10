Ziggy Stardust and the Spiders from Mars es el álbum de 1972 de David Bowie

En el tercer episodio de su podcast Discos esenciales, el equipo de Rolling Stone, junto con músicos y críticos invitados como Richard Coleman, Barbi Recanati y Leo García, reescuchan y analizan tema por tema The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars, el gran LP de David Bowie publicado en 1972 y ahora reeditado para la colección Clásicos en Vinilo.

Los suscriptores de RS se pueden ganar la colección completa de los vinilos. Participá acá.

Qué es esto

