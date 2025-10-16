13 ciudades de EE.UU. donde se puede alquilar por menos de 1000 dólares al mes, según un estudio

Existen grandes ciudades de Estados Unidos donde todavía es posible alquilar un departamento por menos de 1000 dólares al mes. Un reciente estudio determinó que en estas localidades, ubicadas mayormente en el Medio oeste y el sur de ese país, más de un tercio de los apartamentos cumple con ese rango de precios.

Dónde se puede alquilar un departamento por menos de US$1000 en Estados Unidos

El alquiler promedio para todas las habitaciones y tipos de propiedad en Estados Unidos es de US$2023, según un informe llevado a cabo por la plataforma inmobiliaria Zillow. En un contexto marcado por la suba de precios, aún se pueden encontrar urbes donde la renta está por debajo de los US$1000 mensuales.

Wichita, Kansas, lideró la lista con el mayor porcentaje de apartamentos en renta por menos de US$1000, con el 54 % de todas las unidades disponibles Visit Wichita

En ese análisis, se identificaron 13 de las 100 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos, donde más de un tercio de los apartamentos tiene un alquiler inferior a US$1000. El estudio también señaló que esas ciudades son “bastante pocas y dispersas” y que se concentran en el Medio Oeste y el Sur.

Wichita, Kansas, encabezó la lista con la mayor proporción de apartamentos en renta por debajo de US$1000, con un 54% de todas las unidades disponibles. En el segundo puesto quedó McAllen, Texas, con un 50,6%. El podio lo completó Little Rock, Arkansas, con un 49%.

Una por una, estas son las principales ciudades de EE.UU. que ofrecen más de un tercio de sus alquileres por debajo de US$1000 al mes:

Wichita, Kansas : 54%

: 54% McAllen, Texas : 50,6%

: 50,6% Little Rock, Arkansas : 49%

: 49% Toledo, Ohio : 46%

: 46% Oklahoma City, Oklahoma : 42%

: 42% Tulsa, Oklahoma : 41,1%

: 41,1% El Paso, Texas : 38,5%

: 38,5% Akron, Ohio : 38,4%

: 38,4% Dayton, O hio: 38,1%

hio: 38,1% Winston-Salem, Carolina del Norte : 37,7%

: 37,7% Des Moines, Iowa : 36,9%

: 36,9% Tucson, Arizona : 36,1%

: 36,1% Baton Rouge, Louisiana: 34,4%

Las ciudades de EE.UU. con la menor proporción de departamentos por debajo de US$1000

En contraposición, el estudio también identificó las áreas metropolitanas con la menor proporción de apartamentos con rentas por debajo de US$1000:

Boston, Massachusetts : 1,2 %

: 1,2 % Miami, Florida : 1,3 %

: 1,3 % Ciudad de Nueva York : 2,2 %

: 2,2 % Los Ángeles, California: 2,5%

Boston, Massachusetts, es la zona metropolitana con la menor proporción de apartamentos con alquileres por debajo de US$1000 boston tea party ship museum

Las áreas metropolitanas con alquileres de departamentos más asequibles de EE.UU.

Zillow analizó los mercados de alquiler en todo Estados Unidos para evaluar las áreas donde el costo de la renta representa menos del 30% del ingreso medio familiar. Si cumple con esa condición, se considera que es un departamento asequible.

Con base en esos datos, el estudio determinó cuáles son las ciudades con mayor cantidad de alquileres asequibles:

Ogden, Utah : 97,3%

: 97,3% Raleigh, Carolina del Norte : 96,2%

: 96,2% Colorado Springs, Colorado : 94,6%

: 94,6% Des Moines, Iowa : 94,3%

: 94,3% Harrisburg, Pensilvania : 93,6%

: 93,6% Austin, Texas: 93,3%

93,3% Provo, Utah: 92,5%

Ogden, Utah, lideró la lista de mercados donde el costo del alquiler representa menos del 30% del ingreso medio del hogar Freepik

Alquiler de habitaciones: una alternativa asequible en las zonas urbanas de Estados Unidos

Otra alternativa de alquiler consiste en arrendar una habitación dentro de una vivienda. Según la encuesta, casi un tercio de estos compradores (32%) señaló que la posibilidad de alquilar la casa completa era “muy o extremadamente importante” para ellos.

Asimismo, la opción de “house hackear”, es decir, alquilar solo una parte de la propiedad en la que residen, fue considerada por el 28%.

Según la plataforma inmobiliaria, en la gran mayoría de las principales zonas urbanas de EE.UU. es relativamente sencillo encontrar una habitación en renta por menos de US$1000. En específico, ocurre en 86 de las 100 áreas metropolitanas más grandes de EE. UU. De las 14 restantes, ocho pertenecen a California.