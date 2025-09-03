2025 QD8: qué dijo la NASA del asteroide que pasa muy cerca de la Tierra este miércoles 3 de septiembre

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) anunció que el 3 de septiembre de 2025 un asteroide pasó cerca de la Tierra. Si bien la agencia aseguró que este cuerpo celeste no representa un peligro para el planeta, la NASA explicó cuál es la probabilidad de que un asteroide provoque daños severos e incluso devastación global.

2025 QD8: el asteroide que pasó cerca de la Tierra en septiembre

El Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) de la NASA reportó que el 26 de agosto de 2025 se descubrió la presencia de un asteroide. El laboratorio detalló que el cuerpo celeste recibió el nombre de 2025 QD8 y que sería observado a detalle a partir del 2 de septiembre, porque en esa fecha comenzaría a acercarse a Tierra.

Según el registro del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra (Neocc), el asteroide 2025 QD8 alcanzó su punto más cercano a la Tierra el miércoles 3 de septiembre de 2025 a las 10.57 hs ET.

El medio especializado Space detalló que el cuerpo celeste estuvo a una distancia de 135.465 millas (218.009 kilómetros) de la Tierra, la cual representa un 57% de la separación entre el planeta y la Luna.

En ese sentido, el medio reportó que, con las observaciones más recientes del asteroide, los expertos establecieron que su diámetro era de entre 55 y 124 pies (17 y 38 metros).

Aunque 2025 QD8 pasó junto a la Tierra a una velocidad que superó las 28 mil millas por hora (45 mil kilómetros por hora), la NASA aseguró que el cuerpo celeste no representó ningún peligro para la Tierra por sus dimensiones y trayectoria.

Qué tan probable es que un asteroide colisione contra la Tierra

La presencia de objetos espaciales a una distancia corta de la Tierra no es un fenómeno extraño. Según los datos del Neocc del 2 de septiembre de 2025, existen 39.167 asteroides que pasarán cerca del planeta.

Según la NASA, es poco probable que un asteroide peligroso caiga en la Tierra en los próximos 100 años (Freepik/Kjpargeter)

La mayoría de los asteroides se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter, pero a veces las perturbaciones gravitacionales ocasionan que estos cuerpos celestes migren a otras partes del sistema solar. Por lo que no es inusual que algunos de ellos se aproximen a la Tierra.

Es común que cuando la NASA anuncia la presencia de cuerpos como 2025 QD8, algunas personas se pregunten si será posible que un asteroide choque contra la Tierra y provoque daños irreparables.

La NASA aseguró que es muy poco probable que un asteroide con el tamaño suficiente para causar un desastre considerable impacte contra el planeta, al menos en los próximos 100 años. Además de que en casos como el de 2025 QD8, fue posible predecir que su trayectoria no lo llevaría directo a la Tierra.

Qué tamaño debe tener un asteroide para ser peligroso

De acuerdo con la NASA, la severidad de la destrucción provocada por un asteroide podría clasificarse de la siguiente manera según su tamaño:

El asteroide que provocó la extinción masiva de dinosaurios aterrizó en la península de Yucatán en México (NASA/Donald E. Davis)