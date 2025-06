25º aniversario de los Premios BET brilla con Doechii, Jamie Foxx y Mariah Carey

LOS ANGELES (AP) — Los Premios BET ofrecieron una noche de gran poder estelar y momentos conmovedores el lunes en el 25º aniversario de la ceremonia con una mezcla de comedia, emoción y peticiones de justicia.

La gala ofreció una mezcla conmovedora de propósito y entretenimiento con el poderoso discurso de Doechii, la reflexión emocional de Jamie Foxx y la aguda apertura cómica de Kevin Hart.

Doechii hizo sentir su presencia temprano durante la ceremonia de cinco horas, utilizando su discurso de aceptación como mejor artista femenina de hip hop para llamar la atención sobre las redadas de inmigración y la represión de protestas que ocurrían a solo millas (kilómetros) del lugar. Su mensaje añadió urgencia y profundidad a una ceremonia destinada a honrar tanto la excelencia negra como el impacto social.

Después de ser nombrada mejor artista femenina de hip hop —su primer premio BET—, Doechii reconoció a sus compañeras nominadas y luego centró la atención en los problemas fuera de las paredes del teatro donde se realizó la ceremonia.

"Hay ataques despiadados que están creando miedo y caos en nuestras comunidades en nombre de la ley y el orden", expresó Doechii, quien ganó un Grammy al mejor álbum de rap, siendo solo la tercera mujer en ganar en esa categoría.

"Trump está usando fuerzas militares para detener una protesta", dijo. "Quiero que todos consideren qué tipo de gobierno parece ser cuando cada vez que ejercemos nuestro derecho democrático a protestar, el ejército se despliega contra nosotros. ¿Qué tipo de gobierno es ese?"

Las palabras de Doechii recibieron aplausos del público en el Teatro Peacock, donde los premios se transmitieron en vivo.

"La gente está siendo arrastrada y separada de sus familias", continuó. "Siento que es mi responsabilidad como artista usar este momento para hablar por todas las personas oprimidas. ... Todos merecemos vivir con esperanza y no con miedo. Espero que nos mantengamos unidos."

Premios Ultimate Icon

Foxx, Mariah Carey, Snoop Dogg y Kirk Franklin recibieron el Premio Ultimate Icon. Fueron seleccionados debido a su impacto en el entretenimiento, así como a su impacto comunitario y defensa.

Foxx fue el primero en recibir su premio. Se mostró visiblemente conmovido durante un momento emotivo en los premios, derramando lágrimas mientras aceptaba su trofeo después de sobrevivir a un susto de salud que amenazó su vida en los últimos años.

El ganador del Oscar y el Grammy reflexionó sobre ver el tributo in memoriam desde su asiento.

"Cuando vi el memoriam, pensé: 'Hombre, eso podría haber sido yo'", dijo Foxx, quien fue hospitalizado en 2023 después de sufrir un derrame cerebral. En una entrevista con The Associated Press, recordó la gravedad del momento: "La cosa casi se acabó. Cada oración contó".

Foxx recibió el premio de manos de la leyenda de la música Stevie Wonder, añadiendo aún más peso al emotivo momento.

Mientras estaba en el escenario, su voz se quebró con gratitud. "No sé por qué pasé por lo que pasé. Pero sé que mi segunda oportunidad, no la rechazaré", dijo Foxx, mientras sus dos hijas y su hermana secaban las lágrimas desde el público. "Tengo tanto amor para dar. Solo dame una oportunidad más. Cualquiera que sea la razón por la que me pusiste esto, prometo que lo haré bien. ... No puedes pasar por algo así y no testificar". Carey dijo que esta era la primera vez que recogía un trofeo en los Premios BET. La cantante dijo que se emocionó después de que Busta Rhymes la presentara. "Me tomó un tiempo, pero finalmente me di cuenta de que la vida es demasiado corta para vivir para la aprobación de los demás, algo que siempre hice", dijo Carey, ganadora de cinco premios Grammy. "Decidí aceptar quién soy". Dr. Dre presentó el premio a Snoop, quien subió al escenario con su esposa Shante Taylor. En su discurso, rindió homenaje a Carey, Franklin y Foxx antes de agradecer a muchos otros que lo ayudaron a lo largo de su vida. "El hip hop me dio una voz. Me dio un propósito", dijo. "Me dio una salida y una entrada a hogares, corazones, culturas y países que nunca pensé que tocaría. Ser un ícono no se trata de fama. Se trata de legado. Se trata de lo que construyes, lo que dejas atrás y a quién levantas en el camino". Franklin expresó su gratitud por el honor, admitiendo que está lejos de ser el cristiano, esposo, padre o artista perfecto. Bromeó: "Ni siquiera puedo cantar". "Lo que hace que este premio sea tan asombroso, porque lo que hago realmente no tiene sentido", dijo. "Si estás escuchando esto, es cuando sabes que es Dios".

El anfitrión se burla de los homenajeados

Hart inició los premios con una ráfaga de chistes, burlándose de todo, desde nombres de celebridades hasta resbaladizas fiestas posteriores. "No habrá fiestas posteriores esta noche. Las cosas podrían ponerse resbaladizas", bromeó, haciendo referencia al aceite de bebé que se ha mencionado con frecuencia en el caso criminal contra Diddy. Hart marcó el tono para una noche llena de humor y en una noche que honra el 25º aniversario de la ceremonia. El comediante también bromeó sobre la pronunciación de los nombres reales de GloRilla y Snoop, provocando risas del público antes de ponerse sincero. Hart rindió homenaje a Foxx y bromeó con la estrella del gospel Franklin. "Cuando recibas tu premio esta noche, no vengas aquí a hacer twerking", dijo Hart, mientras la multitud estallaba en risas. La broma fue un guiño al momento viral de Franklin cuando juguetonamente hizo twerking con la leyenda del gospel Jacky Clark Chisholm durante una actuación en vivo. "No vengas aquí a hacer popping", añadió Hart, mientras las cámaras captaban a Franklin inclinando la cabeza y riendo. "No trates de culpar al Señor. El Señor no pidió eso". Guárdalo, Kirk". ¿Quién ganó el álbum del año? Kendrick Lamar se llevó el premio por su proyecto aclamado por la crítica "GNX." Lamar causó sensación con su triunfo en los Grammy, ganando canción y grabación del año por "Not Like Us." Luego siguió con un espectáculo de medio tiempo innovador, convirtiéndose en el primer artista de hip hop en encabezar el codiciado espacio en solitario. La megaestrella del rap está actualmente en el Grand National Tour con SZA. ¿Quiénes fueron los artistas del espectáculo? Lil Wayne, GloRilla, Amerie, Jim Jones y Teyana Taylor fueron algunos de los artistas que subieron al escenario. Otros artistas incluyeron a Babyface, Ludacris, Tank, Jennifer Hudson, Teddy Riley, T-Pain, Doug E. Fresh, Craig Robinson, Playboi Carti y el cantante Leon Thomas. ¿Hubo algún homenaje? Los Premios BET ofrecieron homenajes a antiguos presentadores populares y actuaciones, incluyendo el programa que alguna vez fue insignia de la cadena "106 & Park". El programa se estrenó en 2000 y duró más de una década transmitiéndose de lunes a viernes. Prosperó con un conteo regresivo de videos, entrevistas y actuaciones. El espectáculo reunió a antiguos presentadores A. J. Calloway, Free, Julissa Bermudez, Keshia Chanté, Rocsi Diaz y Terrence J. El tributo contará con artistas como Bow Wow, Amerie, B2K, Jim Jones, Mya, T. I. y Mr. 106 & Park. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.