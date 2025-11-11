5 autos que se consiguen menos de US$30.000 en Estados Unidos, pero que parecen más caros

En Estados Unidos existen opciones económicas a la hora de adquirir un vehículo. En noviembre, se destacan cinco autos baratos en el mercado actual que se pueden conseguir por menos de US$30 mil y que proporcionan un buen rendimiento, según los expertos en el tema.

Estos son los autos que se venden por menos de US$30 mil en EE.UU.

Existen autos nuevos que cuestan menos de US$30 mil y cuentan con tecnología y comodidades de alta gama. Pese a que se destacan por sus precios accesibles, presentan una larga lista de características que los hacen parecer más caros, según U.S. News & World Report.

Mazda3 está disponible es sus versiones sedán y hatchback (USNews&World Report/AlexKwanten)

A continuación se detallan los autos que se consiguen en EE.UU. por debajo de 30 mil dólares:

Mazda 3 2025: precio base entre US$24.150 y US$25.385

El Mazda 3 no es solo un sedán convencional; su sofisticación y rendimiento superan su etiqueta de precio. Ofrece lujo, diseño y materiales que transmiten una sensación premium inigualable, destacó Car and Driver.

Disponible en elegante sedán de cuatro puertas o el más distintivo hatchback de cinco, esta última opción se posiciona como la elección más exclusiva. Tiene un motor de cuatro cilindros y 2.5 litros, y presenta una transmisión automática de seis velocidades o una manual.

Toyota Corolla Cross: precio base de $24.135

El Corolla Cross ofrece cuatro versiones a gasolina (XLI, XEI, SEG y GR Sport). Su equipamiento es generoso: incluye luces LED, llantas de 17’’, climatizador, un tablero digital de 7’’, freno de mano eléctrico, cámara de retroceso y un excelente sistema multimedia con pantalla de 10’’ que permite usar CarPlay y Android Auto sin cables, indicó el sitio Auto Test.

El Toyota Corolla Cross parte de un precio de US$24,135 (USNews&WorldReport/ToyotaMotorSales)

Toyota Corolla Híbrido 2025: precio base entre US$23.825 y US$24.760

El Toyota Corolla Híbrido es un competidor formidable, en términos de relación precio-calidad, tecnología y confort. Ofrece una conducción excepcionalmente suave y la ventaja de contar con tracción integral disponible, según U.S. News & World Report.

El corazón del sistema es un motor de cuatro cilindros en línea de 1.8 litros que opera bajo el ciclo Atkinson, optimiza la eficiencia de combustible. Este se acopla al sistema híbrido de Toyota (de dos motores y engranajes planetarios) para entregar una potencia de 138 hp, destacó Green Car Reports.

Toyota Corolla Híbrido cuenta con pantalla táctil, Apple CarPlay, Android Auto inalámbricos y conexión Wi-Fi (USNews&WorldReport/ToyotaMotorSales)

Buick Envista: precio base de US$23.800

De acuerdo con el sitio U.S. News & World Report, el Buick Envista combina el lujo característico de la marca con una etiqueta de precio sorprendentemente accesible. Se distingue por su manejo: ofrece una conducción ágil, frenos precisos y una dirección excepcionalmente precisa.

En cuanto al motor y manejo, el Envista se propulsa mediante un eficiente motor turboalimentado de 1.2 litros que entrega 137 caballos de fuerza y 162 lb-pie de torque. Tiene una transmisión automática de seis velocidades, el tren motriz logra un excelente equilibrio entre rendimiento y economía, consignó Empire Buick GMC.

El Buick Envista parte de los US$23,800 (USNews&WorldReport/GeneralMotors)

La cabina del Envista presenta un espacio de diseño moderno y alta tecnología:

Doble Pantalla Integrada: display ultrapanorámico de 11 pulgadas que se fusiona con el centro de información digital de 8 pulgadas para el conductor.

display que se fusiona con el centro de información digital de 8 pulgadas para el conductor. Materiales: los asientos varían desde la combinación de tela y cuero sintético, hasta la tapicería de cuero.

los asientos varían desde la combinación de tela y cuero sintético, hasta la tapicería de cuero. Seguridad Estándar: incorpora frenos automáticos de emergencia, alerta de colisión frontal y asistencia de mantenimiento de carril.

Chevrolet Trailblazer: precio base entre US$23.100 y US$ 24.495

El Chevrolet Trailblazer ofrece una base robusta de equipamiento, que garantiza seguridad y confort. Cuenta con un sistema integral de airbags, frenos ABS en las 4 ruedas, control de tracción y estabilidad electrónica, indicó Paramus Chevrolet.

Chevrolet Trailblazer ofrece dos opciones de motorización y mucho confort (USNews&WorldReport/GeneralMotors)

Las características de confort estándar incluyen aire acondicionado, control de crucero y ruedas de aluminio de 17 pulgadas. Para el modelo 2025, Chevrolet ha actualizado el motor base del Trailblazer para que sea compatible con combustible flexible.