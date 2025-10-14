A cuánto asciende el salario promedio en Nueva York y Nueva Jersey en octubre 2025

A partir de los aumentos en el salario mínimo establecidos este año en Estados Unidos, el monto que reciben en promedio los empleados por hora de trabajo en los estados de Nueva York y Nueva Jersey ascendió a US$34 y US$33, respectivamente, en tanto el próximo año estarán sujetos a incrementos previstos por el gobierno.

El salario promedio al año en Nueva York

En el caso de Nueva York, la plataforma ZipRecruiter señala que el salario medio es de US$34 por hora, lo que resulta en un promedio de US$71.618 al año.

Estados Unidos tiene una ley del salario mínimo que rige a los estados que no cuentan con una ley local sobre sueldos Unsplash

Es importante resaltar que la suma varía según el puesto específico. Dentro del amplio espectro de los salarios, el sitio informa sobre montos anuales tan elevados como US$106.900 y tan bajos como US$11.585. En líneas generales, la mayoría de los ciudadanos de Nueva York percibe sueldos que oscilan entre US$37.900 y US$105.300 al año.

La realidad económica en Nueva Jersey: el salario promedio anual

Por el lado de Nueva Jersey, el salario promedio es de US$69.036 al año, lo que equivale a US$1327 por semana o US$5753 mensuales.

Allí se da una situación similar, con montos mínimos informados de US$11.168 y los más elevados de US$103.047. Según la plataforma, la mayoría de las personas perciben sueldos de entre US$36.500 y US$101.500 al año.

A su vez, la plataforma ubica a Nueva Jersey en el puesto número 50 entre los 50 estados del país en cuanto a salarios promedio, por lo que los ciudadanos perciben el monto medio más bajo en todo Estados Unidos, lo que da muestra del complicado panorama que afrontan en la actualidad.

Los gobiernos de Nueva York y Nueva Jersey informaron que el próximo año tendrá lugar un aumento en el salario mínimo por hora Getty Images - Archivo

Los aumentos esperados para el salario mínimo en 2026 en Nueva York y Nueva Jersey

En el próximo año también habrá incrementos previstos para el salario mínimo en los estados de Nueva York y Nueva Jersey.

Algunas leyes estatales ofrecen mayores protecciones a sus empleados, por lo que perciben un sueldo superior al mínimo federal Freepik

A partir del 1° de enero, el sueldo mínimo aumentará US$0,43 hacia los US$15,92 por hora para la mayoría de los empleados en Nueva Jersey, según informó el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey.

Durante la misma jornada en el estado de Nueva York el salario mínimo tendrá un incremento de US$0,50, por lo que pasará de US$16,50 a US$17 por hora para los ciudadanos que habitan las regiones de la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, mientras que el resto percibirá como mínimo US$16 por hora.

Luego de este aumento, en 2027 el sueldo mínimo incrementará anualmente acorde al promedio móvil de tres años del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (IPC-W) en la región del noreste del estado.

El salario mínimo federal es de US$7,25 por hora en Estados Unidos Pixabay

El salario mínimo federal en Estados Unidos

A nivel nacional, el salario mínimo establecido por el gobierno federal en el mes de julio de 2009 es de US$7,25 por hora, aunque la mayoría de los estados tiene regulaciones que imponen aumentos cada año en línea con la inflación de la economía.

Al respecto, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) explica en su sitio web oficial que algunas leyes estatales ofrecen mayores protecciones a los empleados, por lo que los empleadores están obligados a cumplir con ambas. En ese caso, si un empleado está sujeto tanto a las leyes estatales como a las federales, tiene derecho al salario mínimo más elevado.