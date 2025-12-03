En medio de la tensión entre Trump y Maduro, proponen a un arrepentido del chavismo como líder ante una transición

La creciente fricción entre Donald Trump y Nicolás Maduro abrió un nuevo capítulo con una propuesta que surgió desde el propio entramado del régimen venezolano. En medio de negociaciones reservadas con autoridades de EE.UU., Hugo “El Pollo” Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia del país del caribe y hoy detenido bajo cargos de narcotráfico, planteó que Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y figura histórica del gobierno de Hugo Chávez, sea quien conduzca una eventual transición en Venezuela.

La propuesta de Carvajal para una transición en Venezuela

Carvajal, convertido en colaborador del país norteamericano en investigaciones sobre Venezuela, describió a Ramírez como un dirigente con peso interno y capacidad para tender puentes en un eventual escenario posterior a Maduro.

"El Pollo" Carvajal sugirió a Rafael Ramírez como sucesor de Maduro, quien estuvo al frente del Ministerio de Energía y de PDVSA durante el chavismo Reuters

De acuerdo con The Objective, Carvajal señaló a Ramírez como una figura capaz de ofrecer estabilidad si Maduro abandona el poder.

El exjefe de inteligencia de Venezuela considera que el exministro conserva “legitimidad dentro del chavismo tradicional” y podría servir como enlace entre el aparato estatal que quede del régimen de Maduro y la oposición local.

Para el general retirado y hoy colaborador de Estados Unidos, esa combinación le daría viabilidad en un momento en el que el oficialismo enfrenta divisiones internas y el liderazgo de Maduro se encuentra bajo presión internacional.

Hugo "El Pollo" Carvajal sugirió a Ramírez para una transición ordenada post Maduro Manu Fernandez - AP

Washington no lo contempla: los temores de EE.UU. sobre Venezuela

La propuesta del “Pollo” Carvajal no hizo eco en Washington. Según The Objective, Estados Unidos no considera a Ramírez como opción para una transición por dos motivos centrales:

Evitar un vacío de poder que desate enfrentamientos.

La falta de confianza tanto dentro del chavismo como entre los militares.

En paralelo, las conversaciones entre Trump y Maduro marcaron el ritmo político de los últimos días. De acuerdo con Reuters, el mandatario venezolano presentó una lista amplia de condiciones para abandonar el poder.

Entre ellas pidió “amnistía legal completa para él y su núcleo familiar, eliminación de todas las sanciones estadounidenses vigentes, el fin del caso que enfrenta con la Corte Penal Internacional y el levantamiento de sanciones a más de 100 funcionarios clave”, incluidos los señalados por Washington por corrupción, narcotráfico y violaciones de los derechos humanos.

Donald Trump anunció el "cierre" del espacio aéreo de Venezuela Ariana Cubillos - AP

Choque entre Trump y Maduro: un plazo, un rechazo y el cierre de espacio aéreo

Las tensiones escalaron cuando Maduro sumó otro pedido: que la vicepresidenta Delcy Rodríguez quedara al frente de un gobierno interino mientras se convocaban elecciones, según indicaron dos fuentes cercanas al régimen.

Trump rechazó casi todas las demandas, aunque accedió a ofrecerle un plazo de una semana para que abandonara Venezuela rumbo al país de su preferencia, acompañado por su familia.

El viernes 28 de noviembre venció ese plazo. Por ello, la decisión posterior de Trump de “cerrar” el espacio aéreo venezolano fue una consecuencia directa del incumplimiento.