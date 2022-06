A lo Cenicienta: el extraño caso de un delincuente que ataca a mujeres para robarles el zapato

Una serie de extraños crímenes están ocurriendo en las calles de Nueva York, Estados Unidos: un hombre asalta mujeres para robarles un zapato.

El primer caso ocurrió en Brooklyn, en enero, cuando el hombre en cuestión siguió a una mujer a su edificio y le quitó el zapato derecho, tal como informó PIX 11. Al mes siguiente, hizo lo mismo con otra mujer en una estación de subte de aquella ciudad. Según le dijo esta víctima a la policía, le quitó una zapatilla Nike, de unos US$ 40, directamente de su pie y no hubo interacción antes del robo. De hecho, el New York Post indicó que, luego de lograr su cometido, el hombre huyó a la estación de tren, saltó el molinete y se fue a bordo de un vagón.

Serial thief wanted for snatching shoes off women's feet in NYC https://t.co/29RdejPSU9 pic.twitter.com/Rh2fzIp5eu — New York Post (@nypost) June 4, 2022

La última aparición de este ladrón de zapatos ocurrió el 24 de mayo, día en el que se acercó a otra mujer y le robó el zapato izquierdo en medio del centro comercial Rego Center Queens. La joven detalló que el ladrón le levantó la pierna y le quitó el zapato. “Fue realmente espeluznante”, dijo.

Otro caso similar: un ladrón de zapatos izquierdos

Este año ocurrió algo similar en una zapatería de Miami: un ladrón robó 20 zapatos de la vidriera, aunque con una peculiaridad: “Se llevó solo los zapatos del pie izquierdo. No se llevó un par de zapatos, solo se llevaron zapatos individuales que estaban en el estante. Se trata de un gran éxito, indiscutiblemente”, dijo el dueño del local al sitio News Known.

La historia del hombre que robó más de 250 mil dólares en cartas de Pokémon

Otro caso muy inusual se produjo en una tienda de Minnesota llamado Punch Out Gaming, la cual se dedica al comercio de videojuegos y cromos coleccionables. Algunos de sus productos más populares son las tarjetas Pokémon, que -en los últimos años- se revalorizaron y alcanzaron precios exorbitantes. Motivado por esto, un sujeto irrumpió en el establecimiento para llevarse estas joyas en forma de tarjetas y otros productos relacionados con Pokémon. Según reportó KARE 11, el hombre, aún no identificado, ingresó a un negocio vecino, abrió un agujero en la pared y entró al área de almacenamiento del local.

El ladrón pasó casi dos horas dentro del lugar y se escapó con unos 250 mil dólares en cartas de colección Pokémon. Además, se llevó una cantidad no revelada de efectivo. Las cámaras del sistema de vigilancia capturaron la escena y, si bien se lo ve con el rostro cubierto, sus ojos, su frente y parte de su pelo quedaron a la vista.

La historia del hombre que robó más de 250 mil dólares en cartas de Pokémon

Eric Johnson, uno de los propietarios de la tienda, conversó con Fox 9 y reflexionó al respecto: “Me di cuenta de cuánto dinero, producto y tiempo invertimos, y comencé a llorar... No puedo recuperar estos productos porque nuestros distribuidores no tienen. Entonces, incluso con el dinero del seguro, esto no nos hace ningún bien”, reflexionó

En esa misma línea, Jason Peterson, copropietario, manifestó: “Realmente será difícil para nosotros capear la tormenta, aún no tenemos respuestas, todavía estamos trabajando para resolverlo”.