Como DeSantis en Florida: impulsan una propuesta para sumar nuevas placas vehiculares en California

El estado de California avanza con el proyecto AB 2541, presentado por el asambleísta estatal Mark González, que propone crear una placa vehicular especial dedicada a los lowriders, una tradición profundamente ligada a las comunidades latinas. La medida recuerda a otras iniciativas impulsadas en distintos estados, como Florida bajo la gestión de Ron DeSantis, donde las matrículas se convirtieron en una herramienta para representar causas, identidades culturales y programas comunitarios.

Cómo funcionaría la nueva placa especial de California

El proyecto AB 2541 agrega una nueva sección al Código Vehicular de California y establece que el Consejo de las Artes deberá solicitar formalmente al Departamento de Vehículos Motorizados la creación de la placa especial “The Lowrider”.

La ley de placas especiales en California busca rendir homenaje a la cultura lowrider Erin Hooley / AP

La propuesta indica que el diseño deberá representar la cultura y la herencia lowrider. Este será elaborado en conjunto entre el Departamento de Vehículos Motorizados y el Consejo de las Artes de California, aunque también deberá recibir la evaluación de la Patrulla de Caminos del Estado Dorado para confirmar que no afecte la legibilidad de la matrícula.

El texto legislativo también especifica que los ingresos obtenidos mediante la emisión, renovación o transferencia de estas placas especiales se destinarán a programas culturales vinculados a la comunidad lowrider. Entre las iniciativas que podrían financiarse aparecen:

Programas de arte y cultura.

Proyectos de preservación cultural.

Actividades juveniles.

Exposiciones públicas.

Eventos culturales comunitarios.

Iniciativas educativas relacionadas con la historia lowrider.

El proyecto de ley de California que busca reconocer la historia lowrider

Según el texto oficial del proyecto legislativo, la propuesta sostiene que la fortaleza de California reside en su diversidad cultural y destaca el aporte de la comunidad latina a la vida artística, social y cívica del estado. El documento remarca que el movimiento lowrider nació en Los Ángeles durante la década de los 40 y se expandió junto al movimiento chicano de los años 60 y 70.

Mark González habló sobre su nueva propuesta

La legislación describe a este tipo de vehículos como “obras de arte hechas a mano” que reflejan historia cultural, tradiciones, relatos personales y expresiones de identidad latina. Además, señala que los clubes de autos de este tipo desarrollaron durante décadas tareas comunitarias vinculadas a eventos benéficos, iniciativas de salud pública y actividades cívicas.

Dentro de los fundamentos del proyecto también se destaca el rol de las mujeres dentro de la escena lowrider. El texto menciona que los clubes femeninos crecieron como espacios para que pudieran conducir y modificar sus propios vehículos, lo que terminó por generar representación para nuevas generaciones.

El respaldo político y cultural al proyecto de placas especiales en California

Durante una conferencia de prensa realizada en el Capitolio estatal de California, el asambleísta Mark González defendió la propuesta y aseguró que la iniciativa representa mucho más que una placa vehicular.

Para el legislador, la cultura lowrider ayudó a moldear la identidad californiana Andrés Leighton / AP

“Los lowriders no solo recorren nuestras calles. Llevan historia, cultura, artesanía y generaciones de orgullo en cada detalle”, afirmó el legislador al presentar oficialmente el proyecto.

En su discurso, González sostuvo que durante décadas la cultura lowrider ayudó a moldear la identidad californiana y explicó que llegó el momento de que esa tradición quede oficialmente reconocida en el mismo lugar donde nació.

El asambleísta recordó que el movimiento comenzó dentro de comunidades mexicano-estadounidenses que modificaban sus automóviles para convertirlos en expresiones móviles de cultura e identidad. Según explicó, esos vehículos funcionaron como una forma de reclamar espacio social en momentos donde las comunidades latinas eran marginadas.