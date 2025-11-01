Guía para solicitar el número ITIN para niños en EE.UU.: documentos válidos para acreditar identidad y residencia

El Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) es una de las identificaciones más importantes para los migrantes en Estados Unidos. Emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) está diseñado para los extranjeros que no son elegibles para un Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) y que deben presentar declaraciones o pagar gravámenes en el país norteamericano.

Qué es el ITIN y cómo solicitarlo

El ITIN es una herramienta esencial para migrantes y dependientes que no pueden aplicar al Número de Seguro Social, pero que deben cumplir obligaciones tributarias en Estados Unidos. Está diseñado para extranjeros, sus cónyuges o dependientes reclamados (principalmente hijos biológicos o adaptados) en una declaración de impuestos federal.

El IRS ofrece el formulario W-7 (SP) gratuito para aquellos que necesiten el ITIN Canva

Según se explica en el sitio web oficial del IRS, los procedimientos para obtener el número de ITIN fueron actualizados en diciembre de 2024. Antes de solicitarlo, recomendaron revisar los cambios actuales y tener en cuenta los nuevos requisitos.

Los interesados deben seguir estos pasos para solicitar esta identificación:

Solicitarlo mediante el Formulario W-7 (SP), Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente de IRS actualizado.

Adjuntar una declaración del impuesto federal sobre los ingresos al Formulario W-7 (SP) o calificar bajo alguna excepción al requisito de presentar la declaración del impuesto federal.

“Todo solicitante que cumpla con la excepción al requisito de presentar una declaración del impuesto debe proveer documentación para corroborar dicha excepción”, enfatiza la agencia.

Requisitos para que un menor de edad obtenga el ITIN

En tanto, estos son los certificados aceptables para aquellos menores que no tengan una fecha de entrada marcada en el pasaporte:

Si es menor de seis años : historial médico, un expediente académico, una tarjeta de identificación estatal que indique el nombre del solicitante y la dirección en Estados Unidos, o una visa estadounidense.

: historial médico, un expediente académico, una tarjeta de identificación estatal que indique el nombre del solicitante y la dirección en Estados Unidos, o una visa estadounidense. Si tiene al menos seis años de edad, pero es menor de 18 años: todos los anteriormente nombrados, a excepción del historial médico. También se admite una licencia de conducir de Estados Unidos que indique el nombre del solicitante.

Aquellos con 18 años o más pueden presentar expediente académico, una declaración de alquiler de una propiedad, una factura de servicios públicos de una propiedad, un estado de cuenta bancaria, una tarjeta de identificación estatal o licencia de conducir de Estados Unidos, o una visa estadounidense.

Un ITIN, o Número de Identificación Personal del Contribuyente, es un número utilizado para el trámite de los impuestos, Consulados El Salvador

¿Qué documentos son aceptables por el IRS para solicitar el número ITIN?

Además de las actualizaciones de los formularios, el IRS modificó la cantidad de documentos que la agencia aceptará como prueba de identidad y condición de extranjero para obtener un ITIN:

Pasaporte (este es el único documento que puede presentarse por sí solo, dado que prueba tanto la identidad como la condición de extranjero).

Tarjeta de identificación nacional (debe exhibir una foto, el nombre, dirección actual, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento).

Licencia para conducir de Estados Unidos.

Acta de nacimiento civil (se requiere para dependientes menores de 18 años de edad).

Licencia para conducir del extranjero.

Tarjeta de identificación estatal de EE.UU.

Tarjeta de registro de votación de su país.

Tarjeta de identificación militar de EE.UU.

Tarjeta de identificación militar de su país natal.

Visa.

Una identificación con foto emitida por el Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Historiales médicos (solo de dependientes, menores de seis años).

Expedientes académicos (solo de dependientes, menores de 14 años, o menores de 18 años si son estudiantes).

IRS es el encargado de proveer los formularios y trámites impositivos

Solo el pasaporte prueba tanto la identidad como la condición de extranjero, por lo que no necesita acompañamiento. En caso de no presentarlo, es necesario una combinación de dos o más documentos aceptados.

Todos deberán estar vigentes y contener una fecha de vencimiento; en caso de no tenerla, tienen que haber sido emitidos durante un período de 12 meses a partir de la fecha de solicitud. Por otro lado, deben incluir nombre, fotografía y corroboración de su reclamación de condición de extranjero.