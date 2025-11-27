A qué hora de EE.UU. abrirá Target durante el Black Friday 2025

A solo unos días de que inicie el Black Friday, la cadena de supermercados Target ha respondido las preguntas más frecuentes de sus clientes, como el horario de apertura de sus tiendas en Estados Unidos. Esta será la hora en que iniciará con sus ofertas y descuentos para el comienzo de la temporada navideña.

A qué hora abre Target en Black Friday en EE.UU.

Aunque cada sucursal de Target tiene horarios diferentes de acuerdo con la ciudad y la entidad en la que se encuentre, durante el Black Friday la mayoría abrirá a partir de las 6.00 hs (hora local), según un comunicado emitido por la compañía.

Los horarios de apertura de Target cambian según la localidad y pueden consultarse en su sitio web con el código ZIP (Pexels/Ketut Subiyanto)

El horario extendido de compra se aplica de manera especial el Viernes Negro. Este sería el sexto año consecutivo en el que la cadena de minoristas aplica dicha estrategia durante uno de los días de ofertas más importantes para el país norteamericano.

El próximo 28 de noviembre las puertas de Target se abrirán más temprano, cuando regularmente inician operaciones entre las 7.00 hs y las 8.00 hs (hora local).

Sin embargo, la empresa recomienda revisar el localizador de tiendas de su sitio web para confirmar las fechas y horarios de apertura de cada sucursal.

Este 2025, el Black Friday en Estados Unidos se celebra este viernes 28 de noviembre, un día después de Acción de Gracias (Pexels/Max Fischer)

Además, Target explicó que durante el Black Friday tendrá ofertas importantes en todas las tiendas, las cuales estarán disponibles en las sucursales y en compras en línea en sitios web o en la aplicación móvil de la marca.

Como parte de su tradición, la tienda de minoristas confirmó que permanecerá cerrada el Día de Acción de Gracias, mientras que, del 30 de noviembre al 23 de diciembre, operará en un horario extendido, como lo ha hecho en los últimos cinco años.

Las ofertas de Target para el Black Friday

Para obtener notificaciones de las ofertas del Viernes Negro en Target es necesario suscribirse por correo electrónico, según el sitio web de la tienda. Actualmente, están disponibles las ofertas anticipadas.

Las promociones serán de más del 50% de descuento en diferentes departamentos, como electrónica, ropa, artículos para bebés, productos para el hogar, electrodomésticos, cocina, juguetes, belleza y cuidado personal, entre otros.

Las ofertas de Black Friday están disponibles en las tiendas físicas y en plataformas digitales (Pexels/Anna Shvets)

Por otro lado, las ofertas anticipadas pueden ser una buena idea para ahorrar en Target y en otras tiendas de minoristas mucho antes del Black Friday, ya que generalmente en esta fecha se registran saturaciones en las sucursales o en las plataformas digitales.

En Estados Unidos, el Viernes Negro es una tradición que marca el inicio de la temporada de compras navideñas y tiene lugar un día después de Acción de Gracias, que este 2025 se celebra el jueves 27 de noviembre.

Consejos para las compras de Black Friday en EE.UU.

Expertos coinciden en que las compras del Black Friday se pueden aprovechar mejor si se planea, compara y adquiere de forma estratégica, de acuerdo con El Heraldo. Algunos de los mejores consejos para el viernes 28 de noviembre son:

Hacer una lista de lo que realmente se necesita y priorizar lo esencial.

de lo que realmente se necesita y priorizar lo esencial. Establecer un presupuesto y apegarse a él para evitar compras impulsivas.

para evitar compras impulsivas. Monitorear los precios antes del Black Friday, comparar y reconocer las mejores ofertas.

antes del Black Friday, comparar y reconocer las mejores ofertas. Revisar los precios de los mismos artículos en diferentes tiendas , así como los beneficios que otorga cada una.

los precios de los mismos artículos en , así como los beneficios que otorga cada una. Revisar las políticas de devolución de los artículos, especialmente si se trata de electrónicos , además de los cambios, garantías y devoluciones .

las de los artículos, especialmente si se trata de , además de los . Consultar los recursos como cashback y meses sin intereses para hacer la comparativa y decidir cuál es la mejor oferta.

Muchos consumidores aprovechan el Viernes Negro para buscar promociones especiales o precios más bajos a solo unos días de Navidad, lo que convierte a este día en uno de los más importantes del año para el comercio en Estados Unidos y otros países.