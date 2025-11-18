A qué hora de EE.UU. se juegan los partidos de eliminatorias Concacaf, hoy: última ventana rumbo al Mundial 2026

Las selecciones están a un paso de terminar la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español) rumbo a la Copa del Mundo 2026. Los equipos buscan alcanzar el sueño mundialista, y ya está todo definido para la jornada.

A qué hora de EE.UU. se juegan los partidos de eliminatorias Concacaf

Las selecciones nacionales que participan en esta ronda final, divididas en tres grupos, jugarán este martes 18 de noviembre. Allí se definirán los tres clasificados directos y los equipos que avanzarán al repechaje intercontinental, destacó Los Ángeles Times.

Honduras tiene casi asegurado su pase al Mundial 2026 (X @LaHSomosTodos)

El horario para ver los partidos en Estados Unidos es el siguiente, según Concacaf:

Guatemala vs. Surinam: a las 20.00 hs , tiempo del Este de EE.UU. , en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol, Ciudad de Guatemala.

a las , tiempo del Este de , en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol, Ciudad de Guatemala. Costa Rica vs. Honduras : a las 20.00 hs , tiempo del Este de EE.UU. , en el Estadio Nacional, San José, Costa Rica.

: a las , tiempo del Este de , en el Estadio Nacional, San José, Costa Rica. Panamá vs. El Salvador: a las 20.00 hs , tiempo del Este de EE.UU. , en el Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.

a las , tiempo del Este de , en el Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá. Jamaica vs. Curazao : a las 20.00 hs , tiempo del Este de EE.UU. , en el National Stadium, Kingston, Jamaica.

: a las , tiempo del Este de , en el National Stadium, Kingston, Jamaica. Trinidad y Tobago vs. Bermudas : a las 20.00 hs , tiempo del Este de EE.UU. , en el Hasely Crawford Stadium, Port of Spain.

: a las , tiempo del Este de , en el Hasely Crawford Stadium, Port of Spain. Haití vs. Nicaragua: a las 20.00 hs, tiempo del Este de EE.UU., en el Stadion Ergilio Hato, Willemstad.

Dónde ver en EE.UU. los partidos de la ronda final de eliminatorias Concacaf

Los encuentros del martes 18 de noviembre podrán verse en diferentes canales de televisión y plataformas de streaming, de acuerdo con el país desde el que se sintonicen. En Estados Unidos, los medios oficiales encargados de la cobertura de cada encuentro, según la Concacaf, son:

CBS Paramount, con narración en inglés

Telemundo Deportes Ahora

Universo

Concacaf Go

YouTube Concacaf

La escuadra de Curazao lidera su grupo tras vencer 7-0 a Bermudas (Instagram/@thebluewaveffk)

Tabla de posiciones de todos los grupos de la Concacaf

Grupo A

Surinam desafía todos los pronósticos. Lideraba el grupo tras la ventana de septiembre y se mantiene en la cima, aunque Panamá lo sigue de cerca. Sin embargo, tiene tres goles más de diferencia a su favor, por lo que a igualdad de puntos clasificaría Surinam. En tercer lugar, se ubica Guatemala y al final de la tabla El Salvador, según ESPN.

Surinam y Panamá están con 9 puntos cada uno (Captura/Concacaf)

Grupo B

Curazao es la sorpresa que se encuentra muy cerca de debutar en un Mundial. El equipo de Dick Advocaat asegurará su pase si logra vencer o empatar con Jamaica en el encuentro final. De ser derrotado, se quedará con el segundo puesto. En tercer lugar, aparece Trinidad y Tobago; y último, sin puntos y ya eliminado, se encuentra Bermudas.

Tabla de posiciones del Grupo B de Concacaf (Captura/Concacaf)

Grupo C

La clasificación está que arde en esta zona: Honduras (8), Haití (8) y Costa Rica (6) tienen posibilidades. Honduras lidera por diferencia de gol (+3) y sella su boleto si gana a Costa Rica y Haití no golea a Nicaragua por más de tres goles. En el final de la tabla se encuentra Nicaragua con 4 puntos.

En el grupo C, Honduras y Haití suman 8 puntos cada uno (Captura/Concacaf)

Los primeros puestos de cada grupo clasificarán a la Copa del Mundo y los dos mejores segundos estarán en el repechaje intercontinental.

Para resolver un empate de puntos en la repesca, se aplicará una jerarquía de criterios. En primer lugar, se considerará la diferencia de gol. Si persiste la igualdad, se tomará la cantidad de goles convertidos; y si el empate se mantiene, el desempate será por Fair Play (número de tarjetas amarillas acumuladas).

Cuándo se disputará el repechaje rumbo al Mundial 2026

Según la FIFA, el repechaje se jugará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. Los seis equipos restantes tendrán la última chance de participar en la Copa del Mundo.

En total, se clasificarán dos selecciones de Concacaf, una de la Confederación Asiática de Fútbol, otra de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), una de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y una de la Confederación Oceánica de Fútbol.