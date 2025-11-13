Mundial 2026: la FIFA reveló cuánto costará el estacionamiento en los estadios de EE.UU.
El precio por aparcar dependerá del tipo de partido; el valor supera los US$150 en algunos juegos
- 4 minutos de lectura'
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) lanzó el sitio oficial para comprar lugares de estacionamiento en los estadios que serán sede de la Copa Mundial de 2026. Aunque el torneo comenzará en junio del próximo año, ya es posible reservar espacios para aparcar en EE.UU. En algunos casos, el precio supera los US$150.
Cuánto costará el estacionamiento para el Mundial 2026 en EE.UU.
FIFA colaboró con la aplicación JustPark para crear la plataforma donde se venderán los lugares de estacionamiento de los estadios en EE.UU., México y Canadá, donde se llevará a cabo el Mundial de fútbol. El sitio ya está en funcionamiento para las personas que quieran asegurar su espacio.
Algunas ciudades de Estados Unidos ya cuentan con los costos para la fase de grupos. Como varias cantidades son las mismas entre recintos, es posible que se mantengan similares en los lugares que aún no muestran esa información.
Además, se destaca que el precio del aparcamiento aumenta si se trata de una final (cuando se disputan torneos locales), por lo que es probable que el estacionamiento para la gran final de la Copa en el MetLife Stadium será aún más costoso.
- Atlanta
Todavía no hay información disponible.
- Boston
Un boleto general de estacionamiento cuesta US$75 para los juegos de la fase de grupos. Las semifinales tienen el mismo valor. El caso es distinto para las finales de esta misma etapa, porque cuestan US$99,99 y US$175.
- Dallas
El aparcamiento para los encuentros de la fase de grupos y sus semifinales también cuestan US$75. En esta ciudad las finales tienen distintos precios: de US$99,99 y US$175.
- Houston
Todavía no hay información disponible.
- Kansas City
Durante la fase de grupos, los boletos tienen un precio de US$75. El costo será el mismo para el juego del ganador del Grupo K en contra del tercer lugar de los grupos D, E, I, J y L.
- Los Ángeles
Todavía no hay información disponible.
- Miami
Los espacios de estacionamiento durante la fase de grupos valen US$75, al igual que el partido entre el ganador del Grupo J contra el semifinalista del Grupo H. El juego por un tercer lugar tendrá un precio de US$175.
- Nueva York y Nueva Jersey
Todavía no hay información disponible.
- Filadelfia
A diferencia de la mayoría de los estadios, en Filadelfia el aparcamiento en la fase de grupos tiene un costo de US$115. El partido de los ganadores tiene un valor de US$145.
- Área de la bahía de San Francisco
Todavía no hay información disponible.
- Seattle
Todavía no hay información disponible.
Cómo comprar boletos para estacionamientos del Mundial de fútbol
Para adquirir un espacio de estacionamiento en la página de JustPark, primero se debe seleccionar la ciudad y el partido al que se asistirá. Cabe mencionar que solo se puede comprar un pase por cliente y no será posible conseguirlos el día del evento.
Solo las personas que ya adquirieron un boleto para el juego pueden comprar su respectivo aparcamiento. El correo electrónico que proporcionen en ambas compras debe ser el mismo. En caso de ser diferentes, el pase de estacionamiento podría ser cancelado.
Para completar el pago, es necesario registrar un correo electrónico o vincular una cuenta de Google o Apple. El boleto será enviado a ese correo.
De acuerdo con JustPark, los estacionamientos abrirán al menos cuatro horas antes de que comiencen los partidos. La empresa recomendó que los asistentes lleguen tres horas antes para evitar retrasos ocasionados por las revisiones de seguridad y los cierres de calles.
En el caso de las ciudades que aún no tienen información sobre los precios de aparcamiento, los interesados pueden registrar un correo electrónico en el sitio para ser notificados en cuanto los espacios estén disponibles.
