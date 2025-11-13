Mundial 2026: la FIFA reveló cuánto costará el estacionamiento en los estadios de EE.UU.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) lanzó el sitio oficial para comprar lugares de estacionamiento en los estadios que serán sede de la Copa Mundial de 2026. Aunque el torneo comenzará en junio del próximo año, ya es posible reservar espacios para aparcar en EE.UU. En algunos casos, el precio supera los US$150.

Cuánto costará el estacionamiento para el Mundial 2026 en EE.UU.

FIFA colaboró con la aplicación JustPark para crear la plataforma donde se venderán los lugares de estacionamiento de los estadios en EE.UU., México y Canadá, donde se llevará a cabo el Mundial de fútbol. El sitio ya está en funcionamiento para las personas que quieran asegurar su espacio.

Las reservaciones del estacionamiento se realizan a través del sitio de JustPark (JustPark)

Algunas ciudades de Estados Unidos ya cuentan con los costos para la fase de grupos. Como varias cantidades son las mismas entre recintos, es posible que se mantengan similares en los lugares que aún no muestran esa información.

Además, se destaca que el precio del aparcamiento aumenta si se trata de una final (cuando se disputan torneos locales), por lo que es probable que el estacionamiento para la gran final de la Copa en el MetLife Stadium será aún más costoso.

Atlanta

Todavía no hay información disponible.

Boston

Un boleto general de estacionamiento cuesta US$75 para los juegos de la fase de grupos. Las semifinales tienen el mismo valor. El caso es distinto para las finales de esta misma etapa, porque cuestan US$99,99 y US$175.

Dallas

El aparcamiento para los encuentros de la fase de grupos y sus semifinales también cuestan US$75. En esta ciudad las finales tienen distintos precios: de US$99,99 y US$175.

Houston

Todavía no hay información disponible.

Los horarios del estacionamiento y de los partidos en el sitio son provisionales; los oficiales se confirmarán más adelante (JustPark)

Kansas City

Durante la fase de grupos, los boletos tienen un precio de US$75. El costo será el mismo para el juego del ganador del Grupo K en contra del tercer lugar de los grupos D, E, I, J y L.

Los Ángeles

Todavía no hay información disponible.

Miami

Los espacios de estacionamiento durante la fase de grupos valen US$75, al igual que el partido entre el ganador del Grupo J contra el semifinalista del Grupo H. El juego por un tercer lugar tendrá un precio de US$175.

Nueva York y Nueva Jersey

Todavía no hay información disponible.

Filadelfia

A diferencia de la mayoría de los estadios, en Filadelfia el aparcamiento en la fase de grupos tiene un costo de US$115. El partido de los ganadores tiene un valor de US$145.

Área de la bahía de San Francisco

Todavía no hay información disponible.

Seattle

Todavía no hay información disponible.

Cómo comprar boletos para estacionamientos del Mundial de fútbol

Para adquirir un espacio de estacionamiento en la página de JustPark, primero se debe seleccionar la ciudad y el partido al que se asistirá. Cabe mencionar que solo se puede comprar un pase por cliente y no será posible conseguirlos el día del evento.

Solo las personas que ya cuentan con boleto para un partido del Mundial 2026 podrán comprar la entrada para su respectivo estacionamiento (Unsplash/ John Matychuk)

Solo las personas que ya adquirieron un boleto para el juego pueden comprar su respectivo aparcamiento. El correo electrónico que proporcionen en ambas compras debe ser el mismo. En caso de ser diferentes, el pase de estacionamiento podría ser cancelado.

Para completar el pago, es necesario registrar un correo electrónico o vincular una cuenta de Google o Apple. El boleto será enviado a ese correo.

De acuerdo con JustPark, los estacionamientos abrirán al menos cuatro horas antes de que comiencen los partidos. La empresa recomendó que los asistentes lleguen tres horas antes para evitar retrasos ocasionados por las revisiones de seguridad y los cierres de calles.

En el caso de las ciudades que aún no tienen información sobre los precios de aparcamiento, los interesados pueden registrar un correo electrónico en el sitio para ser notificados en cuanto los espacios estén disponibles.