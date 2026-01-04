Marco Rubio, Delcy Rodríguez y Melania Trump: quién es quién en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos

El 3 de enero del 2026, cerca de la 1.00 a. m. (hora local venezolana), un comando de la Fuerza Delta (Delta Force) del Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo la “Operación Determinación Absoluta”, que implicó 150 aeronaves que bombardearon puntos cruciales de Caracas y de otras ciudades de Venezuela. Además, se implementó un despliegue terrestre en una residencia fortificada donde detuvieron y capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Este hecho sorprendió al mundo y puso en primera plana a diferentes actores clave en la incursión estadounidense sobre suelo venezolano. Desde Donald Trump y Marco Rubio, hasta Melania Trump. Asimismo, otros destacaron por su influencia bajo el régimen chavista, como Delcy Rodríguez. Quién es quién en el conflicto entre ambos países y qué rol ocupan.

Donald Trump

ARCHIVO -. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos (AP Photo/Evan Vucci) Evan Vucci� - AP�

Donald Trump es el 45.º y 47.° presidente de los Estados Unidos, tiene 79 años y asumió su segundo mandato al frente de la Casa Blanca en enero del 2025. Es un famoso empresario de bienes raíces y de la industria del entretenimiento. Representa al Partido Republicano y fue quien determinó llevar a cabo la captura de Nicolás Maduro.

En agosto de este año, el Presidente ordenó el envío de buques de guerra al mar Caribe bajo la “Operación Lanza del Sur”, con el propósito de combatir e interrumpir las rutas de navegación del narcotráfico. Además, su objetivo fue ejercer presión militar sobre Maduro. Al momento de la detención del líder chavista, Trump observó televisivamente la ejecución de la misión desde Mar-A-Lago, en Florida.

Nicolás Maduro

ARCHIVO - Nicolás Maduro durante su presidencia en Venezuela, donde estaba en el poder desde 2013 (AP Foto/Jesús Vargas, Archivo) Jesus Vargas - AP

Nicolás Maduro tiene 63 años y desde 2013 está al mando de la presidencia en Venezuela, donde avanzaba en su tercer período de gobierno de 2025 hasta 2031. Primero asumió por encargo de Hugo Chávez, tras su muerte, y luego por elecciones que fueron tildadas de fraudulentas.

Se formó en Cuba y bajo la administración de Chávez ofició como parlamentario, canciller y vicepresidente. Dirigió el Partido Socialista de Venezuela (PSDV) y eliminó a los detractores internos. Durante 2014, 2017 y 2019, el pueblo se manifestó en su contra, por lo que fue reprimido por la Policía y el Ejército. Tras ello, la Corte Penal Internacional abrió una investigación por delitos de lesa humanidad. El 3 de enero fue detenido por la Delta Force del Ejército de los Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados a Nueva York, donde serán juzgados por un tribunal de ese país.

Delcy Rodríguez

ARCHIVO - La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Ariana Cubillos - AP

Delcy Rodríguez es la vicepresidenta de Venezuela, tiene 56 años y es oriunda de Caracas. Es hija del guerrillero de izquierda Jorge Antonio Rodríguez, quien fundó el partido revolucionario Liga Socialista en la década de 1970. Durante el régimen chavista ofició de ministra de Hacienda y de Hidrocarburos. Luego de convertirse en la segunda después de Maduro, acumuló más poder e influencia en el gobierno. Su hermano, Jorge Rodríguez, es el jefe de la Asamblea Nacional. Tras la captura del presidente venezolano, habría huido a Moscú.

Marco Rubio

ARCHIVO - Marco Rubio oficia como secretario de Estado de los Estados Unidos (Martial Trezzini/Keystone vía AP) Martial Trezzini - Keystone

Marco Rubio tiene 54 años y ejerce funciones como secretario de Estado de los Estados Unidos. Es hijo de inmigrantes cubanos que escaparon del régimen castrista. Antes de convertirse en senador republicano, fue comisionado de la ciudad en West Miami y presidente de la Cámara de Representantes de Florida. Se postuló para la presidencia en 2015 y confrontó a Donald Trump en más de un debate. Después de ello, ascendió hasta convertirse en uno de los hombres de confianza del Presidente. Históricamente, fue un acérrimo crítico de los gobiernos de izquierda en América Latina y condenó los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y de su país. Cuando ganó Javier Milei en Argentina, le extendió su saludo de felicitaciones. Por su origen latino se convirtió en un asesor importante para la administración trumpista, en particular al implementar las operaciones Lanza del Sur y Determinación Absoluta.

Melania Trump

ARCHIVO - Melania Trump es la Primera Dama de los Estados Unidos (Fuente: SAUL LOEB / AFP) SAUL LOEB - AFP

Melania Trump es la esposa de Donald Trump. Tiene 55 años y es la segunda Primera Dama nacida fuera de los Estados Unidos. Su país de origen es Eslovenia.

Desde joven inició un camino en la industria de la moda como modelo, que le dio relevancia en Europa. En 1996 se mudó a Nueva York y 10 años después se convirtió en ciudadana estadounidense. En enero del 2005 se casó con Donald Trump en Palm Beach y en 2006 dio a luz a Barron Trump. Durante su rol como Primera Dama llevó a delante diferentes iniciativas para el bienestar infantil en los Estados Unidos y fuera de sus fronteras. En diciembre de 2025 comunicó que gracias a su trabajo, logró un acuerdo con Vladimir Putin para restablecer a siete niños ucranianos que fueron separados de su familia tras la invasión de Rusia.

Cilia Flores

ARCHIVO - Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y quien también fue capturada por Delta Force (Fuente: AP/Ariana Cubillos) Ariana Cubillos - AP

Cilia Flores es la esposa de Nicolás Maduro y por ende Primera Dama de Venezuela. Tiene 69 años. Se graduó en derecho en la Universidad Santa María y más tarde se especializó en penal y laboral. En la década de los 90 se convirtió en militante de Hugo Chávez. En 1993 fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos y se alistó en el Movimiento Bolivariano MBR-200.

Ofició como Diputada en la Asamblea Nacional en el 2000 y en 2006 la presidió. Tras ser capturada el 3 de enero por la Delta Force del Ejército de los Estados Unidos y ser trasladada con Maduro a Nueva York, ahora será juzgada por diferentes cargos en su contra.