A qué hora juega Portugal vs. Hungría y cómo ver en vivo desde EE.UU. el partido de Eliminatorias Europeas

Portugal y Hungría se enfrentarán en la jornada 8 de la fase de grupos en el torneo clasificatorio de la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA). En esta competencia, 16 equipos pertenecientes a la confederación se ganarán su pase directo a la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Portugal llegará a al encuentro como líder del Grupo F al contar con 6 puntos . La selección portuguesa venció a Armenia en su primer partido del torneo al anotar 5 goles, mientras que sus contrincantes se mantuvieron en ceros. Su último juego fue contra Hungría , el cual terminó con un marcador 2-3 a favor de Portugal .

Hungría se encuentra en la tercera posición del Grupo F con 1 punto conseguido. Antes de perder contra Portugal, el equipo húngaro se enfrentó a la República de Irlanda y el resultado fue un empate de 2-2.

Portugal le ganó a Hungría el 9 de septiembre en su primer encuentro en el torneo clasificatorio de la UEFA (X/@selecaoportugal)

54 selecciones son las que actualmente se enfrentan en el torneo de clasificación de la UEFA. Al terminar la fase de grupos, los 12 equipos que consigan el primer lugar de sus respectivos conjuntos participarán en el Mundial de 2026.

Las cuatro plazas restantes se determinarán en una eliminatoria en la cual solo participarán los segundos lugares de cada grupo, como explicó la UEFA.

Hora y dónde ver en vivo el partido Portugal vs. Hungría

El juego entre Portugal y Hungría se llevará a cabo el martes 14 de octubre de 2025 en el Estádio José Alvalade en Lisboa, Portugal. El encuentro está programado para las 20.45 hs tiempo de Europa Central (CET). Esto quiere decir que en Estados Unidos será a las 14.45 hs tiempo del Este (ET).

De acuerdo con el sitio oficial de la UEFA, todos los partidos de su torneo clasificatorio podrán verse desde EE.UU. en los canales de Fox Sports, así como en las plataformas de streaming de Fubo TV y ViX.

Dentro del Grupo F, Hungría se encuentra en la tercera posición con un solo punto (Instagram/@mlsztv)

Probables alineaciones para Portugal vs. Hungría

Durante el partido de Hungría contra Portugal del 9 de septiembre en Budapest, el único jugador que tuvo que ser reemplazado por una lesión fue el húngaro Milos Kerkez, quien fue sustituido por Márton Dárdai.

Aunque todavía no se confirma la alineación definitiva que jugará el 14 de octubre, los futbolistas que podrían participar (al tomar como referencia el último partido de ambos equipos) son: