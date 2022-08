A qué signos les irá mejor en el trabajo en agosto, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente alertó a todas las personas que están preocupadas en materia laboral. En colaboración con el Heraldo de México, brindó algunas predicciones sobre lo que traerá este mes de agosto en cuestiones de trabajo para cada signo: será una muy buena etapa, pero algunos se verán más beneficiados que otros. Les espera un periodo de enfoque, buena energía y sobre todo un camino influenciado por Venus.

La astróloga cubana especificó que este planeta está en alineación con la Tierra actualmente, por lo que ayudará a los signos en los que tiene mayor influencia: Piscis y Libra. Aunque no solo en el tema económico, sino que también será un mes de mucho amor, propuestas de matrimonio e incluso embarazos, según especificó la pitonisa.

Los negocios, el trabajo y el romance serán los aspectos que predominarán en la vida de los Piscis y los Libra en agosto. “Tendrán amor verdadero, van a tener compensación en cuestiones de trabajo y suerte en el azar”, dijo. La pitonisa especificó que los números mágicos, como ella les llama a las cifras a las que se les debe poner suma confianza, son 07 y 09.

Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente Pixabay

Otras predicciones de Mhoni Vidente en los negocios

Los demás signos no deben preocuparse, ya que la especialista también brindó qué es lo que les deparan los astros en cuestiones monetarias y de negocios.

Aries

La respuesta a los cuestionamientos de cómo hacer más dinero es sencilla: tener más disciplina y no gastar en lo que no necesitas.

Tauro

Tu competencia querrá demolerte, pero no le será posible así que no debes enfocarte en eso por ahora. No cambies de rumbo y sigue como vas ahora.

Géminis

Los malos tiempos económicos siempre llegan a su fin y este mes será tu momento. Tienes que mesurar tus gastos y no hacer inversiones que podrían salir mal.

Cáncer

Debes ser un buen líder para que comiencen a verse reflejados los frutos de tu esfuerzo en tu negocio. Sé ese jefe que un día te hubiese gustado tener.

Leo

El toque que tienes en tu trabajo es lo que hará que sobresalgas de esa mala racha en la que llevas bastante tiempo. Los servicios que ofreces no los tiene cualquiera.

Virgo

Al igual que Cáncer, debes aprender a ser un buen líder para que las personas que trabajan contigo sigan tus órdenes. Un jefe siempre trabaja más que los empleados, es una regla para ganarse el respeto.

Libra

Es necesario que redobles tus esfuerzos en el trabajo porque es algo que ya no puede esperar. Es probable que puedas tomarte un descanso, pero muy corto. Esfuérzate más.

Escorpio

En algunas ocasiones la mejor estrategia es abandonar la partida y alejarte de ese negocio que solo te trajo pérdidas. La perseverancia es importante, pero también hay que aprender a perder.

Mhoni Vidente dio algunas predicciones para el mes de agosto Mhoni Vidente/Facebook

Sagitario

Será un mes de firmar contratos y pactar sociedades con gente muy preparada. Los astros están a favor de todo lo que tenga que ver con tu propio negocio, así que puedes empezar.

Capricornio

Sí, cosecharás todo lo que sembraste con tu esfuerzo, pero los astros te dicen que debes esperar para que eso suceda. Ten paciencia.

Acuario

Uno de tus socios tiene la intención de reconciliarse contigo, pero tu orgullo no te deja. Esa es una de las razones por las que has perdido dinero en los últimos tiempos.

Piscis

Es mejor que te hagas a la idea de que aquello que perdiste no volverá y que comiences algo desde cero. Pero no lo veas como una derrota, sino como una oportunidad para crecer.