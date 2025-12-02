Actualización sobre la visa H-1B: los radicales cambios que podrían impactar en millones de trabajadores inmigrantes

La discusión sobre el futuro de la visa H-1B volvió a instalarse en Washington luego de que un influyente think tank conservador y aliado del presidente Donald Trump reclamara ante el Congreso y la Casa Blanca una reforma profunda del programa que permite contratar trabajadores extranjeros altamente calificados.

Reforma de la visa H-1B: qué propone el ala conservadora alineada a Trump

La Heritage Foundation, alineada al proyecto político conocido como Project 2025, presentó un paquete de modificaciones que plantea un rediseño integral del permiso.

La Heritage Foundation busca restringir aún más el alcance de la visa H-1B Imagen generada con IA

El plan elimina exenciones históricas para organizaciones de investigación y entidades sin fines de lucro, propone reemplazar el tradicional sistema de sorteo por uno basado en salarios y busca impedir que los cónyuges con visa H-4 puedan trabajar en Estados Unidos.

La fundación también exige topes estrictos para la cantidad de solicitudes que cada empresa puede presentar y sanciones permanentes contra cualquier firma o individuo que infrinja las leyes migratorias de EE.UU.

Además, destacó Newsweek, pide que el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) publique mensualmente estadísticas sobre peticiones, despidos, quejas e investigaciones vinculadas al programa.

El impacto potencial de estas medidas se amplifica por la implementación, ya en marcha, de Project Firewall, un esquema de controles federales del DOL en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y otras agencias, con el objetivo de garantizar que los empleadores consideren primero a “estadounidenses calificados”.

Simon Hankinson, investigador senior de la fundación citada, afirmó: “Ya es hora de que el Congreso ponga fin no solo a los numerosos tipos de abusos de la H-1B, sino también a las creaciones del aparato administrativo que desarrollaron la vía del estudiante a la H-1B y a la tarjeta verde, que perjudica a los estudiantes y empleados estadounidenses”, de acuerdo a Daily Caller.

La tarifa de US$100.000 propuesta para la visa H-1B: a quién afectaría

Mientras estas recomendaciones circulan en Washington, la administración Trump avanzó con una de las tarifas más controvertidas del sistema migratorio reciente: un cargo de US$100 mil para cada nueva petición H-1B presentada a partir del 21 de septiembre de 2025.

Desde septiembre los trabajadores extranjeros que quieran una visa H-1B tendrán que pagar US$100 mil Freepik

La medida reemplaza el anterior rango de aproximadamente US$2000 a US$5000 y alcanza a los solicitantes fuera del país norteamericano, con excepciones limitadas por interés nacional.

Expertos del Council on Foreign Relations advirtieron que este nuevo costo podría restringir la llegada de inmigrantes altamente calificados y perjudicar sobre todo a startups y empresas pequeñas que dependen de perfiles especializados para competir.

Qué dicen Trump, su equipo y el ala republicana sobre la reforma de la H-1B

Donald Trump defendió la necesidad de trabajadores calificados en sectores estratégicos: “Por ejemplo, si vas a fabricar chips, ya no fabricamos muchos chips aquí, pero dentro de un año vamos a tener una gran parte del mercado, tenemos que capacitar a nuestra gente para fabricar chips”.

Donald Trump enfatizó en la necesidad de Estados Unidos de capacitar nuevos trabajadores para el futuro Alex Brandon - AP

Para reforzar esta postura, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, señaló: “El presidente Trump no apoya que los trabajadores estadounidenses sean reemplazados. Tiene un enfoque matizado y de sentido común: una vez que esas fábricas estén funcionando y los trabajadores estén capacitados, esas empresas deben contratar a estadounidenses“.

Por su parte, la representante Marjorie Taylor Greene sostuvo: “Las grandes tecnológicas, los gigantes de la inteligencia artificial, los hospitales y las industrias de todos los sectores han abusado del sistema H-1B para dejar afuera a nuestra propia gente”.