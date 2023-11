escuchar

Adamari López dejó Miami, Florida, para cumplir con un compromiso laboral que adquirió tras ser contratada por Televisa-Univision. La presentadora no ha confirmado donde reside actualmente, pero se especula con que es en la Ciudad de México. Mientras los rumores siguen, la también actriz compartió un revelador video en el que mostró su actual vivienda: un hotel.

“Aquí estoy en mi habitación de hotel y quería mostrarles un poco cómo me he organizado en este clóset que tengo”, comienza López en su clip publicado en Facebook: “Traté de poner todo en orden, a mí me gustan las cosas ordenadas y decidí poner en esta primera gaveta todo lo que se refería a la ropa de ejercicio”.

Aun sin precisar si el hotel en el que vive actualmente se encuentra en la capital de México, López contó que, pese a que no está en una casa particular, sigue con sus rutinas: “Que yo esté en este lugar no quiere decir que yo deje de hacer ejercicio, al contrario. Me levanto por las mañanas, voy al gimnasio, después desayuno, me baño y entonces me voy a grabar”.

Durante el tour en la habitación de hotel, Adamari mostró, paso a paso, cómo organizó su ropa de dormir, los artículos de baño, zapatos, bolsos y hasta la ropa sucia. “Arriba decidí poner las valijas, les digo, no me gustan las cosas fuera de sitio y traté de meter una valija dentro de la otra”, detalló sobre el resto de sus pertenencias.

Además de señalar que así es como vive en su casa de Miami, en completo orden, la actriz de telenovelas comentó que ahí se quedará mientras dure su nuevo proyecto de trabajo: “Así puedo vivir ordenadamente, como igual vivo en mi casa, en este espacio que me brindaron para poder quedarme mientras estoy grabando”.

Adamari López se encuentra lejos de Miami debido a su nuevo trabajo @adamarilopez / Instagram

Por qué Adamari López dejó a su hija Alaïa en Miami

Adamari López y Alaïa, su única hija, se encuentran separadas por los nuevos compromisos laborales de la presentadora de televisión, quien estará ausente de su casa familiar durante un tiempo hasta concluir el reto con su nueva empresa. Sin embargo, debido a que la pequeña sigue en la escuela, quedó bajo el cuidado de su papá, Toni Costa, con quien tiene una extraordinaria relación. Pese a que los famosos anunciaron su separación en 2021, la actriz y el bailarín español priorizan su rol como padres por el bien de la niña de ocho años.

Con frecuencia, Toni Costa comparte videos al lado de su hija Alaïa en redes sociales, donde ha contado algunas de sus experiencias juntos, como el momento de dormir o la hora de comer. “Qué suerte la mía de tenerte en mi vida, ¡te amo princesa de papi!”, escribió el español en uno de sus clips.

Cabe señalar que incluso antes de que Adamari tuviera que dejar a la niña bajo su resguardo, Costa supo ser un papá muy presente, por lo que juntos intercambian roles para equilibrar sus compromisos profesionales, priorizando su bienestar familiar.