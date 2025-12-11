Adiós a Calibri: Marco Rubio impone el regreso de Times New Roman por considerarla “más digna”

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., ordenó al Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) volver a utilizar la tipografía Times New Roman como fuente estándar en los documentos oficiales. Con esta decisión se revierte la medida adoptada durante la administración Biden, que había establecido la fuente Calibri.

De Calibri a Times New Roman, el cambio oficial anunciado por Marco Rubio

La noticia fue comunicada por el secretario de Estado en un cable a todas las representaciones diplomáticas de EE.UU. El memorándum establece que la tipografía determina el profesionalismo de un documento oficial, a diferencia de Calibri, que la clasifica como “informal”.

La medida tiene como objetivo “restaurar el decoro y el profesionalismo en los productos de trabajo escritos del Departamento" Martial Trezzini� - Keystone�

“Este estándar de formato se alinea con la directiva del Presidente denominada ‘Una Voz para las Relaciones Exteriores de Estados Unidos’, subrayando la responsabilidad del Departamento de presentar una voz unificada y profesional en todas las comunicaciones”, señaló Rubio en el escrito, según consignó Reuters.

La medida llega dos años después de que el entonces secretario de Estado Antony J. Blinken cambiara la tipografía a Calibri por recomendación de la oficina de diversidad.

El cambio tenía como objetivo mejorar la accesibilidad para lectores con discapacidades, como baja visión y dislexia. Algo que, según Rubio, no se logró concretar.

Calibri y Times New Roman son dos de las fuentes más utilizadas; Calibri ha sido la fuente predeterminada en los sistemas Windows desde 2007 Archivo

“Aunque el cambio a Calibri no fue uno de los ejemplos más ilegales, inmorales, radicales o derrochadores de DEI del departamento, fue, no obstante, cosmético”, dijo el secretario. Y agregó: “La modificación no logró nada, excepto degradar la correspondencia del departamento”.

Cuándo entra en vigor el regreso de Times New Roman

Times New Roman volvió a implementarse de manera oficial este miércoles 10 de diciembre en todas las plantillas de documentos oficiales estadounidenses.

Las únicas excepciones de la normativa son los escritos preparados para tratados internacionales y nombramientos presidenciales, que deben utilizar la fuente Courier New de 12 puntos, según consignó AP.

La historia de Calibri y Times New Roman

Times New Roman fue presentada en 1932 por el diario The Times de Londres, luego que el diseñador tipográfico Stanley Morison los criticara por no utilizar tipografías modernas, según consignó New York Public Library.

En respuesta, el medio le pidió al diseñador que creara algo mejor. Fue así como Morison, con la ayuda del dibujante Victor Lardent, conceptualizó el nuevo tipo de letra basado en diseños tipográficos clásicos como Plantin y Gros Cicero.

Con relación a Calibri, es una tipografía sans-serif que elimina los remates o extremidades en los bordes de los caracteres. Nació en 2004, cuando un colega reclutó a Lucas de Groot, diseñador tipográfico neerlandés residente en Berlín, para trabajar en un proyecto para un cliente secreto.

La tipografía se va a aplicar este 10 de diciembre en todos los escritos, salvo los documentos preparados para tratados internacionales y nombramientos presidenciales

El cliente era Microsoft y utilizó la tipografía como fuente predeterminada para su suite Microsoft Office desde 2007, cuando reemplazó a Times New Roman. Aunque Microsoft anunció en 2021 que había encargado cinco nuevas fuentes personalizadas para reemplazarla como predeterminada, Calibri sigue disponible.

Cuál es la mejor tipografía, según los expertos

Algunos investigadores han argumentado que las serifs (tipografías con remates al final de las letras) pueden ayudar a distinguir entre caracteres con formas similares, como una “I” mayúscula y una “l” minúscula, según consignó The New York Times.

Por su parte, David Berman, director de David Berman Communications y asesor de accesibilidad, considera que Calibri es más accesible que Times New Roman para una parte del público lector, y no menos legible para la mayoría.