Adiós visa americana: Marco Rubio anunció que revocarán los documentos a quienes “celebren” el asesinato de Charlie Kirk
El secretario de Estado comunicó la decisión en una entrevista y reveló que investigarán aún más las redes sociales de los solicitantes
El asesinato del activista republicano Charlie Kirk sacudió a todo el arco político de Estados Unidos y comenzó a tener repercusiones en la situación migratoria. Tanto es así que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el fin de la visa americana para ciertas personas que celebraron el crimen.
La advertencia de Marco Rubio para quienes festejaron el asesinato de Charlie Kirk: “Prepárate para ser deportado”
Marco Rubio, uno de los principales diplomáticos de la administración Donald Trump, brindó una entrevista y compartió la noticia en su cuenta de X (ex Twitter). Si bien aclaró desconocer si ya se habían revocado algunas visas por este motivo, enfatizó que esperaba que así fuera.
En ese sentido, el encargado del Departamento de Estado explicó que se cancelarán estos documentos migratorios de todos aquellos que hayan celebrado el asesinato de Charlie Kirk: “Estoy seguro de que habrá algunas visas que serán revocadas. No faltan idiotas en el mundo que han decidido que es una gran idea asesinar a alguien”.
Por otro lado, explicó que “abordarán el proceso en todos los casos” que se presenten de visas americanas en trámite. “¿Por qué querríamos darle una visa a alguien que piensa que está bien que alguien haya sido asesinado en la plaza pública? Eso, para mí, es simplemente sentido común”, subrayó.
Por último, concluyó: “Estados Unidos no recibirá a extranjeros que celebren la muerte de nuestros conciudadanos. Se están revocando visas. Si estás aquí con visa y aplaudes el asesinato público de una figura política, prepárate para ser deportado. No eres bienvenido en este país”.
Esta declaración va en línea con las nuevas políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El organismo indicó que amplió los tipos de solicitudes de beneficios en las que se investigan las redes sociales.
Asimismo, agregó verificaciones de detección de actividad antiamericana, que señaló que se considera “un factor negativo contundente en cualquier análisis discrecional”.
Estados Unidos revocó la visa a un médico brasileño por celebrar el asesinato de Charlie Kirk
En concordancia con las declaraciones de Marco Rubio, se conoció el caso de un médico brasileño que perdió su visa por una publicación en la que celebrará el asesinato de Charlie Kirk, según informó CNN.
Se trata de Ricardo Barbosa, quien comentó en Instagram una publicación sobre la muerte del activista conservador: “Saludos a este compañero de puntería impecable”.
La medida había sido anunciada en sus redes sociales este sábado por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau. En su cuenta de X, el diplomático declaró que había ordenado al jefe de asuntos consulares que revocara la visa del médico, si la tenía, y que colocara una “advertencia” para que el documento nunca se le otorgue en un futuro.
¿Cómo sigue la investigación por el asesinato de Charlie Kirk?
Tyler Robinson, el único sospechoso de asesinar al reconocido activista de derecha estadounidense Charlie Kirk, fue acusado este martes de homicidio agravado, entre otros cargos. Jeffrey Gray, fiscal de Utah, confirmó que buscará la pena de muerte para el joven de 22 años.
La acusación presentada este martes incluye, además del cargo principal, otros seis delitos graves. Entre ellos figuran el de disparo de arma de fuego, penado con hasta cadena perpetua, y el de obstrucción de la justicia, con hasta 15 años de prisión.
Si bien no habría estado en cooperación con los investigadores, la propia pareja del acusado (su compañero de cuarto) entregó a la Policía mensajes y pruebas que lo incriminan.
