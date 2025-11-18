Es oficial: el consejo de Marco Rubio para conseguir turno para la visa de EE.UU. mucho más rápido

Donald Trump anunció este lunes junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el “FIFA Pass”, un sistema de programación de citas prioritarias para que los extranjeros con boletos para los partidos del Mundial 2026 puedan tramitar sus visas de turista de manera más rápida. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, explicó los pasos para acceder al beneficio y conseguir un turno de manera prioritaria.

Cómo obtener un turno prioritario para el Mundial, según Marco Rubio

El secretario de Estado explicó el nuevo proceso de visados para los hinchas deportivos durante la conferencia de prensa en la Oficina Oval. Allí, confirmó que la administración Trump envió a 400 funcionarios consulares adicionales a todo el mundo para atender la nueva demanda de visas.

“Se trata de una tarea de gran envergadura, por lo que tuvimos que duplicar en algunos casos la presencia consular en nuestras embajadas", señaló Rubio sobre el Mundial que se jugará en EE.UU., México y Canadá.

El secretario aclaró que se aplicará el mismo proceso de selección para los visados y que el FIFA Pass solo garantiza una cita prioritaria. Por ello, recomendó a los fanáticos del fútbol que compren las entradas para los partidos “cuanto antes” y que soliciten la visa al instante para acceder al beneficio.

“Nuestro consejo para todos es que, si tienen una entrada para alguno de los partidos, soliciten una cita cuanto antes. No esperen hasta el último momento. Su entrada no es una visa. No garantiza la entrada a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria", dijo el secretario.

Marco Rubio aclaró que el FIFA Pass no garantiza el visado de EE.UU. Evan Vucci - AP

Luego, agregó: “Vamos a realizar el mismo proceso de selección que cualquier otro participante. La única diferencia es que les estamos dando prioridad. El proceso es más rápido, tendrán su entrevista en un plazo de seis a ocho semanas y, a partir de ahí, seguiremos adelante. No esperen hasta el último momento".

Requisitos para obtener los beneficios del FIFA Pass

Poco después del anuncio, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) publicó un apartado en su sitio web donde explica los documentos que debe tener el hincha antes de acceder al beneficio:

Los usuarios deben contar con un pasaporte de una validez mínima de seis meses posterior a la fecha prevista de su estancia en el país, a menos que sean ciudadanos de un país exento.

En caso de formar parte del Programa de Exención de Visa, el usuario solo necesita la autorización de viaje a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA).

Los aficionados que se encuentren en países con citas disponibles para entrevistas y requieran un visado para entrar en EE. UU. deben presentar la solicitud cuanto antes a la página "Copa Mundial de la FIFA 26" en el sitio oficial del Departamento de Estado Captura de pantalla/Departamento de Estado

Con respecto a otros requisitos, la FIFA aclaró en un comunicado de prensa que brindará mayor información sobre las citas a comienzos de 2026. “Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial más grande e inclusiva de la historia, y esto es un ejemplo de ello”, informó Infantino.

Los beneficios económicos del Mundial 2026 para EE.UU.