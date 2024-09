Adiós a estos sabores de Coca-Cola: ya no se podrán conseguir en Estados Unidos

Recientemente, Coca Cola confirmó a través de X (ex Twitter) que discontinuó dos sabores de su popular gaseosa sin previo aviso y que ya no se podrán conseguir en ninguna tienda de Estados Unidos. A partir de ahora los fanáticos no podrán encontrar estos productos en las góndolas de los supermercados.

Según Eatthis.com, un usuario de X fue el que se percató primero de la falta de este producto en las góndolas de las tiendas: “Creo que @Cocacola ha dejado de fabricar Coca-Cola sabor vainilla y cereza en botella. No la he visto en meses”. Un par de días después la marca le respondió confirmando sus sospechas.

La explicación de Coca-Cola

“Decidimos discontinuar la Coca-Cola Cherry Vainilla debido a que las preferencias de gusto y los estilos de vida de los consumidores cambian constantemente”, respondió el fabricante de refrescos. “Como empresa de bebidas integrales, siempre estamos buscando formas de hacer evolucionar nuestra cartera de productos para ofrecerles a los consumidores las bebidas que desean”, concluyó.

El sabor cherry vanilla fue discontinuado, pero se podrán conseguir ambos sabores por separado

A los fantásticos de esta bebida no les gusto nada la noticia y comenzaron a repudiar el accionar de Coca Cola a través de las redes sociales. Algunos de los comentarios que más se vio fueron “no es una buena decisión”, “cherry vanilla es mi favorito absoluto de todos los tiempos” o “no sé en qué estaban pensando”.

Otro sabor de Coca-Cola que se fue

Esta no es la primera vez en la que la marca se refirió a la falta de disponibilidad de este sabor, ya que en marzo de este año se había confirmado su discontinuación a través de X. Además, se dio a entender que el producto solo iba a estar disponible hasta agotar stock. A pesar de que la empresa de refrescos eliminó la versión combinada, aún se podrá encontrar en todas las tiendas ambos sabores por separado.

Un par de días después de que la marca confirmara la discontinuación de este artículo, aprovechó esta vía para responderle a otro usuario: “Desafortunadamente, la Coca-Cola Light con Splenda ha sido discontinuada. Lamentamos cualquier decepción”.

La Coca Cola Light con Splenda también fue discontinuada

Al igual que con el primer producto, los fanáticos no tardaron en demostrar toda su disconformidad a través de las redes sociales. Algunos de los comentarios más fuertes fueron “felicitaciones por hacerme cambiar a Pepsi” o “fue un gran error de tu parte”.

Según un usuario de Reddit, además de eliminar estos dos productos de su línea de producción, Coca Cola planearía dejar de fabricar la Coca-Cola Spiced. El usuario comenta que se enteró de esta noticia luego de que un empleado de la marca se la comunicara. Por el momento, la empresa no se manifestó al respecto, pero se espera que lo haga en los próximos meses.

LA NACION