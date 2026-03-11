Qué tiene que pasar para que Venezuela y República Dominicana jueguen la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Mientras se disputa el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Venezuela y República Dominicana se perfilan como dos de los aspirantes más fuertes al título. Más allá de que las selecciones se enfrentarán este miércoles por el Grupo D, hay una posibilidad de que ambos sean finalistas. Para eso, deberían avanzar dos fases eliminatorias.

WBC 2026: Venezuela y República Dominicana solo podrían volver a cruzarse en la final

Por el diseño del torneo y dado que comparten la misma zona, ambos equipos solo podrían volver a verse en una eventual final del torneo. Dado que ambos ganaron todos sus partidos y tienen el primer y segundo puesto asegurado, estarán en cuartos de final del World Baseball Classic.

Venezuela y República Dominicana definirán al ganador del Grupo D del World Baseball Classic 2026 WBC

Sin embargo, el enfrentamiento por el Grupo D será clave, ya que definirá quién se queda con el primer puesto. Eso hará una diferencia significativa con respecto al posible rival para la etapa eliminatoria.

De acuerdo con el sitio web oficial del Clásico Mundial de Béisbol:

El ganador del Grupo D se enfrentará al segundo puesto del Grupo C .

se enfrentará al . Por su parte, el escolta de la zona de Venezuela y República Dominicana se medirá con el primero del Grupo C.

La mencionada zona ya quedó definida, con Japón como líder y Corea del Sur como segundo clasificado. Por lo tanto, quien pierda en el duelo entre venezolanos y dominicanos deberá enfrentarse al equipo japonés, otro de los candidatos a ganar el título.

Además, en lo que respecta a una eventual final, ambos equipos quedarán por lados separados del cuadro. Por lo tanto, solo podrían volver a enfrentarse en una final.

Así son los cuadros de la fase eliminatoria del Clásico Mundial de Béisbol 2026 WBC

Para eso, tanto Venezuela como República Dominicana deben vencer a sus rivales en cuartos de final, Japón y Corea del Sur, y luego triunfar también en las semifinales.

Todo el torneo en Miami: la curiosidad de Venezuela y República Dominicana en el WBC 2026

Aunque las fases definitorias del torneo se disputan en la ciudad de Florida, los grupos tuvieron distintas sedes, que también incluyen a Puerto Rico, Japón y Texas. Sin embargo, ninguna de las dos escuadras saldrá de Miami en todo el torneo.

Además de que el Grupo D se disputó en la ciudad, ambos partidos de cuartos de final que involucran a venezolanos y dominicanos también están dispuestos para disputarse en Florida.

Lo mismo ocurre si avanzan a semifinales y a la final, cuya sede elegida es Miami. Por lo tanto, si definen al ganador del torneo, ambos habrán jugado sus siete partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estado del Sol.

Cuándo juegan Venezuela y República Dominicana por el World Baseball Classic

Por la última fecha del Grupo D, los equipos de Omar López y Albert Pujols se verán las caras y definirán al líder de la zona. El partido se disputará en Miami desde las 20 hs, tiempo del Este.

#BéisbolListín | Miguel Cabrera, exjugador de Grandes Ligas y figura icónica del béisbol venezolano, afirmó que el juego del Clásico Mundial será el de su país contra República Dominicana; considera es el partido que todos esperan.#ClásicoMundial #Venezuela #ListínDiario pic.twitter.com/MoX4Kc7iWr — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) March 6, 2026

En la previa del partido, Miguel Cabrera, el histórico exbeisbolista que hoy forma parte del cuerpo técnico de la selección venezolana, anticipó la emoción del encuentro. "Es una rivalidad muy sana y un juego que todos están esperando. Creo que es el juego del Clásico“, manifestó a Listín Diario.