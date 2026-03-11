Buenas noticias en California: ya buscan trabajadores para las elecciones de junio y pagan hasta US$240 al día
No es necesario tener experiencia, ya que habrá jornadas de capacitación para los novatos
Las próximas elecciones primarias para gobernador en California abrirán una oportunidad laboral temporal para quienes quieran participar activamente en el proceso democrático. En el condado de San Diego, las autoridades electorales lanzaron una convocatoria para reclutar trabajadores electorales (conocidos como poll workers) que colaboren en los centros de sufragio.
Convocatoria para las elecciones de junio en California: buscan trabajadores electorales
De acuerdo con información oficial del portal de San Diego County, el proceso de reclutamiento ya está abierto para quienes deseen desempeñarse como trabajadores electorales en las elecciones primarias para gobernador que se celebrarán el 2 de junio de 2026.
Este tipo de empleo temporal es fundamental para el funcionamiento del sistema de votación, ya que cada elección requiere miles de personas que se encarguen de asistir a los votantes, organizar los centros electorales y garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada.
La convocatoria está dirigida tanto a personas que nunca hayan participado en el proceso como a quienes ya tengan experiencia en este tipo de tareas.
Las autoridades explican que todos los seleccionados reciben capacitación previa y materiales específicos.
Cuánto dinero pueden ganar los trabajadores electorales en California
Según San Diego County, los trabajadores electorales pueden percibir diferentes pagos según los días en los que presten servicio.
Entre el 23 de mayo y el 1° de junio, período en el que comienzan a abrir algunos centros de votación anticipada y se realizan tareas de preparación, los participantes pueden recibir US$145 por día como estipendio por su trabajo.
El pago aumenta considerablemente el 2 de junio, cuando se celebra la jornada electoral. Ese día los centros de votación operan durante más horas, por lo que el pago alcanza US$240 por jornada.
Además, quienes puedan brindar asistencia en más de un idioma tienen la posibilidad de recibir un extra.
Los trabajadores bilingües pueden sumar US$5 adicionales por día durante el período previo a la elección y US$10 adicionales en el propio día de los comicios.
Requisitos para postularse como trabajador electoral en California
Las autoridades establecieron una serie de condiciones básicas para quienes deseen formar parte del equipo electoral.
- Ser ciudadano estadounidense registrado para votar en California o bien ser residente permanente legal en Estados Unidos.
- Tener al menos 18 años y dominar el inglés, lo que implica poder leerlo, escribirlo y hablarlo correctamente.
- Otra condición indispensable es completar un entrenamiento presencial obligatorio que se desarrolla durante dos días consecutivos. Durante esa capacitación, se enseñan los procedimientos electorales, el uso del equipamiento y las formas adecuadas de asistir a los votantes.
Asimismo, los candidatos deben tener disponibilidad para trabajar hasta 11 días durante las dos semanas previas a la elección, además de contar con un medio de transporte confiable que les permita llegar a su centro de votación asignado cada día.
Se buscan especialmente trabajadores bilingües
Uno de los puntos que destacan las autoridades es la necesidad de reclutar personas que hablen más de un idioma.
El condado de San Diego cuenta con una población diversa, por lo que el acceso lingüístico se volvió una prioridad en los centros de votación.
Según San Diego County, los votantes pueden recibir asistencia en varios idiomas, entre ellos: árabe, chino, filipino, hindi, hmong, indonesio, japonés, jemer, coreano, laosiano, persa, somalí, español, tailandés y vietnamita.
Por esta razón, quienes dominen alguno de estos idiomas además del inglés tienen mayores posibilidades de ser convocados y, al mismo tiempo, pueden recibir compensaciones adicionales por su labor.
Quiénes son los candidatos a las elecciones del 2 de junio en California
En las primarias del 2 de junio, los dos candidatos más votados avanzarán a las elecciones generales, sin importar de qué partido sean. Según Ballotpedia, este es el listado completo de nombres, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano:
Partido Demócrata
- Matt Mahan
- Antonio Villaraigosa
- Katie Porter
- Tony Thurmond
- Xavier Becerra
- Thomas Steyer
- Eric Swalwell
- Betty Yee
Partido Republicano
- Chad Bianco
- Sharifah Hardie
- Steve Hilton
- Brandon Jones
- Daniel Mercuri
- Jon Slavet
- Leo Zacky
Independientes y otros partidos
- Nicholas Thompson (Partido Libertario)
- Butch Ware (Partido Verde)
- Jesse Alberti
- Tony Fitzpatrick
- Lewis Herms
- Leonard Jackson
