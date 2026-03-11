Buenas noticias en California: ya buscan trabajadores para las elecciones de junio y pagan hasta US$240 al día

Las próximas elecciones primarias para gobernador en California abrirán una oportunidad laboral temporal para quienes quieran participar activamente en el proceso democrático. En el condado de San Diego, las autoridades electorales lanzaron una convocatoria para reclutar trabajadores electorales (conocidos como poll workers) que colaboren en los centros de sufragio.

Convocatoria para las elecciones de junio en California: buscan trabajadores electorales

De acuerdo con información oficial del portal de San Diego County, el proceso de reclutamiento ya está abierto para quienes deseen desempeñarse como trabajadores electorales en las elecciones primarias para gobernador que se celebrarán el 2 de junio de 2026.

El periodo de servicio se divide en dos fases: la fase de preparación y votación anticipada, que va del 23 de mayo al 1° de junio, y la jornada electoral principal que culmina el primer martes de junio Freepik

Este tipo de empleo temporal es fundamental para el funcionamiento del sistema de votación, ya que cada elección requiere miles de personas que se encarguen de asistir a los votantes, organizar los centros electorales y garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada.

La convocatoria está dirigida tanto a personas que nunca hayan participado en el proceso como a quienes ya tengan experiencia en este tipo de tareas.

Las autoridades explican que todos los seleccionados reciben capacitación previa y materiales específicos.

Cuánto dinero pueden ganar los trabajadores electorales en California

Según San Diego County, los trabajadores electorales pueden percibir diferentes pagos según los días en los que presten servicio.

Entre el 23 de mayo y el 1° de junio, período en el que comienzan a abrir algunos centros de votación anticipada y se realizan tareas de preparación, los participantes pueden recibir US$145 por día como estipendio por su trabajo.

El pago aumenta considerablemente el 2 de junio, cuando se celebra la jornada electoral. Ese día los centros de votación operan durante más horas, por lo que el pago alcanza US$240 por jornada.

Los participantes seleccionados percibirán un estipendio de 145 dólares diarios durante la fase previa, monto que se incrementa a US$240 para el día de la elección general debido a la extensión de la jornada Freepik

Además, quienes puedan brindar asistencia en más de un idioma tienen la posibilidad de recibir un extra.

Los trabajadores bilingües pueden sumar US$5 adicionales por día durante el período previo a la elección y US$10 adicionales en el propio día de los comicios.

Requisitos para postularse como trabajador electoral en California

Las autoridades establecieron una serie de condiciones básicas para quienes deseen formar parte del equipo electoral.

Ser ciudadano estadounidense registrado para votar en California o bien ser residente permanente legal en Estados Unidos.

en California o bien ser en Estados Unidos. Tener al menos 18 años y dominar el inglés , lo que implica poder leerlo, escribirlo y hablarlo correctamente.

, lo que implica poder correctamente. Otra condición indispensable es completar un entrenamiento presencial obligatorio que se desarrolla durante dos días consecutivos. Durante esa capacitación, se enseñan los procedimientos electorales, el uso del equipamiento y las formas adecuadas de asistir a los votantes.

Asimismo, los candidatos deben tener disponibilidad para trabajar hasta 11 días durante las dos semanas previas a la elección, además de contar con un medio de transporte confiable que les permita llegar a su centro de votación asignado cada día.

El condado busca cubrir necesidades en 15 idiomas específicos, que incluye árabe, chino, filipino, persa, somalí, español y vietnamita, para atender la diversidad demográfica de la región Freepik

Se buscan especialmente trabajadores bilingües

Uno de los puntos que destacan las autoridades es la necesidad de reclutar personas que hablen más de un idioma.

El condado de San Diego cuenta con una población diversa, por lo que el acceso lingüístico se volvió una prioridad en los centros de votación.

Según San Diego County, los votantes pueden recibir asistencia en varios idiomas, entre ellos: árabe, chino, filipino, hindi, hmong, indonesio, japonés, jemer, coreano, laosiano, persa, somalí, español, tailandés y vietnamita.

Por esta razón, quienes dominen alguno de estos idiomas además del inglés tienen mayores posibilidades de ser convocados y, al mismo tiempo, pueden recibir compensaciones adicionales por su labor.

Quiénes son los candidatos a las elecciones del 2 de junio en California

En las primarias del 2 de junio, los dos candidatos más votados avanzarán a las elecciones generales, sin importar de qué partido sean. Según Ballotpedia, este es el listado completo de nombres, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano:

Partido Demócrata

Partido Republicano

Chad Bianco

Sharifah Hardie

Steve Hilton

Brandon Jones

Daniel Mercuri

Jon Slavet

Leo Zacky

Independientes y otros partidos