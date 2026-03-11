Se extiende el conflicto de la TSA: la recomendación de las autoridades para los pasajeros en los aeropuertos de EE.UU.

La crisis provocada por el cierre parcial que afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ya impacta directamente en los aeropuertos de Estados Unidos y amenaza con empeorar en las próximas semanas. Miles de pasajeros se encontraron con filas de seguridad que duran varias horas y con servicios limitados dentro de los aeropuertos, justo cuando comienza la temporada alta de viajes por Spring Break.

Largas esperas en los aeropuertos de EE.UU.

Según informó CNN, la paralización parcial del financiamiento del DHS comenzó a mediados de febrero y ya lleva cerca de un mes, lo que afecta el funcionamiento del sistema aeroportuario.

La tecnología de la TSA que ya se aplica en el aeropuerto de Miami y reduce la espera

La falta de presupuesto impacta especialmente en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), cuyos agentes deben seguir con sus labores aunque pronto enfrentarán la falta total de pago.

En algunos aeropuertos las filas superaron ampliamente lo habitual. Uno de los casos más notorios se registró en el aeropuerto William P. Hobby de Houston, donde los tiempos de espera llegaron a superar las tres horas durante el fin de semana.

Ante ese escenario, las autoridades aeroportuarias recomendaron inicialmente a los pasajeros presentarse entre cuatro y cinco horas antes de la salida de su vuelo, aunque posteriormente la sugerencia se redujo a entre tres y cuatro horas de anticipación.

El impacto no se limita a Texas. También se registraron largas filas en otros grandes aeropuertos estadounidenses, como el Hartsfield-Jackson de Atlanta, el Charlotte Douglas International Airport y el George Bush Intercontinental Airport de Houston. En el aeropuerto internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, por ejemplo, los tiempos de espera llegaron a alcanzar hasta dos horas, lo que llevó a las autoridades a aconsejar a los viajeros presentarse al menos tres horas antes del embarque.

Más de 60 mil empleados del TSA se encuentra comprometidos por la falta de financiamiento TSA

Recomendaciones para los pasajeros ante el caos en los aeropuertos

De acuerdo con Fox News, los tiempos de espera de hasta tres horas y media en determinados centros de conexión se producen por la escasez de personal. Esto se debe principalmente a que muchos agentes de la TSA recibieron pagos parciales o directamente se enfrentan a la posibilidad de no cobrar su salario si el bloqueo presupuestario continúa.

Además de que las autoridades aeroportuarias comenzaron a recomendar a los pasajeros llegar con mucha más anticipación, las aerolíneas también adoptaron medidas similares. JetBlue emitió una advertencia de viaje en donde señaló que el cierre del gobierno podría provocar tiempos de espera más largos en los controles de la TSA, incluso para los pasajeros que utilizan el programa PreCheck. La compañía aconsejó presentarse al menos tres horas antes para vuelos nacionales y cuatro horas antes para vuelos internacionales.

Qué pasa con los trabajadores de la TSA

Según CNN, alrededor de 61.000 empleados de la TSA deben seguir con sus labores durante el cierre gubernamental, aunque muchos de ellos dependen de sus salarios para cubrir gastos básicos. La situación se agravó después de que recibieran solo un pago parcial el 28 de febrero y se preparen para perder su primer sueldo completo el 14 de marzo.

La TSA revela un punto de control más rápido para los viajeros en Miami

El sindicato que representa a los agentes de seguridad advirtió que cada vez más empleados se toman días libres no programados o buscan trabajos adicionales para compensar la falta de ingresos. Johnny Jones, secretario-tesorero del consejo sindical de la TSA, describió el escenario como una crisis para la fuerza laboral.

“Parece que los legisladores están teniendo problemas para hacer su trabajo, que es aprobar una ley de financiamiento que nos permita cobrar”, afirmó. También pidió al Congreso que garantice protección económica para los agentes encargados de la seguridad en los aeropuertos.