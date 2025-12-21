¿Adiós a Illinois?: los Bears amenazan con llevar su estadio a Indiana por conflictos legales

Chicago Bears, de la National Football League (NFL), confirmó que evalúa seriamente construir su próximo estadio fuera de Illinois. En una carta abierta firmada por su presidente y CEO, Kevin Warren, la histórica franquicia planteó que, ante la falta de definiciones legales y legislativas en el estado, el proyecto podría cruzar la frontera y desembarcar en Indiana.

El nuevo estadio de los Bears: un proyecto frustrado en la Legislatura de Illinois

Desde hace años, los Bears buscan un estadio cerrado y de nivel internacional que reemplace a Soldier Field, el recinto más antiguo y pequeño de la NFL.

El presidente y director ejecutivo de los Bears de Chicago, Kevin Warren, enfatizó que la búsqueda en Indiana "no es una táctica de presión", sino una necesidad institucional Nam Y. Huh - AP

La organización sostiene que Arlington Heights es el único sitio dentro del condado de Cook que cumple con los requisitos técnicos para una sede moderna, capaz de albergar no solo partidos de fútbol americano, sino también grandes eventos durante todo el año.

En su carta publicada en el sitio oficial del club, Warren remarcó que la franquicia actuó “de buena fe” y que estaba preparada para realizar una inversión privada superior a los 2000 millones de dólares, una de las más grandes en la historia del estado y de la liga.

Según el directivo, el pedido al sector público nunca incluyó dinero estatal para la construcción del estadio, sino apoyo en infraestructura básica y previsibilidad impositiva para garantizar el financiamiento del proyecto.

El problema, de acuerdo con el relato de los Bears, fue la falta de acompañamiento político. “Hemos escuchado a los líderes estatales y seguido su orientación, pero nuestros esfuerzos no han encontrado una asociación legislativa”, escribió Warren, al tiempo que advirtió que desde la administración JB Pritzker les comunicaron que el proyecto no sería una prioridad en 2026.

Qué piden los Bears para la construcción de su nuevo estadio en Illinois y por qué no avanzó

El reclamo de la franquicia se apoya en dos ejes centrales: infraestructura y certidumbre fiscal. Un informe encargado por la institución estimó que las obras necesarias en accesos viales, servicios públicos y transporte demandarían alrededor de US$855 millones en fondos públicos para el área de Arlington Heights.

A cambio, los Bears proyectaron ingresos fiscales para el estado cercanos a los US$1300 millones en un plazo de 40 años, además de miles de empleos y actividad económica sostenida.

Además, la organización esperaba que la Legislatura aprobara una ley que congelara los impuestos a la propiedad para desarrollos de gran escala, un punto clave para iniciar las obras en el corto plazo.

Ese proyecto no avanzó y, según explicó Warren tanto en la carta como en declaraciones citadas por Associated Press, la falta de definiciones generó un nivel de incertidumbre incompatible con una inversión de esta magnitud.

El plan original de los Bears en Arlington Heights requiere una inversión pública de aproximadamente 855 millones de dólares en infraestructura básica

Indiana, el plan B de los Bears para construir su nuevo estadio

Ante ese escenario, los Bears confirmaron que ampliarán la búsqueda de alternativas más allá de Illinois. En concreto, mencionaron el noroeste de Indiana como una de las opciones a evaluar, aunque sin precisar ubicaciones específicas.

Warren insistió en que no se trata de una amenaza para presionar a las autoridades estatales, sino de una obligación institucional para mantener abiertas todas las vías posibles.

Associated Press explicó que la posibilidad de cruzar las fronteras estatales comenzó a tomar forma mientras los intentos de obtener respaldo público en Illinois quedaban estancados.

En paralelo, The Chicago Tribune reveló que el propio Warren confirmó en una entrevista exclusiva que Indiana no es la única alternativa y que también se considerarían otros puntos dentro de Illinois.

En Indiana, el interés no es nuevo. La Legislatura estatal avanzó este año con un proyecto de ley para crear una comisión de desarrollo deportivo profesional y un fondo destinado a atraer franquicias, una iniciativa que, aunque no menciona directamente a los Bears, fue interpretada como una señal clara de bienvenida.

Arlington Heights, la prioridad de Chicago Bears

A pesar del ruido generado por la mención de Indiana, la dirigencia de los Bears insiste en que Arlington Heights se mantiene como la opción preferida.

La franquicia compró el predio del antiguo hipódromo en febrero de 2023 y, desde entonces, trabaja en un desarrollo integral que incluiría estadio, comercios, viviendas y espacios de entretenimiento.

Uno de los principales obstáculos en Illinois ha sido la falta de una ley que garantice la certidumbre fiscal, específicamente un congelamiento de impuestos a la propiedad para desarrollos de gran escala Nam Y. Huh - AP

The Chicago Tribune detalló que el proyecto original, presentado en 2022, rondaba los US$5000 millones e imaginaba un distrito completo alrededor del estadio. Con el paso del tiempo y los cambios de estrategia, el foco volvió a centrarse en los suburbios del noroeste, luego de que la propuesta de un estadio en la ribera del lago de Chicago recibiera un respaldo tibio del gobernador JB Pritzker y de los legisladores estatales.

Para los Bears, Arlington Heights ofrece ventajas clave: disponibilidad de tierras, cercanía con una gran parte de sus abonados y la posibilidad de construir sin las limitaciones urbanísticas que impone la zona de Soldier Field.

De hecho, más del 50% de los poseedores de abonos viven a menos de 40 kilómetros del predio, un dato que el propio Warren utilizó en oportunidades anteriores para justificar la mudanza.