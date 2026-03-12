Qué pasa con J.B. Pritzker y cómo avanzan las encuestas para las elecciones 2026 en Illinois

A pocos días de las elecciones primarias de Illinois, que se llevarán a cabo el 17 de marzo, las encuestas muestran un panorama bastante claro sobre la contienda. Por el lado demócrata, J.B. Pritzker no tendrá oposición, así que ya sabe que participará como candidato en los comicios generales de noviembre. En cuanto a la interna republicana, Darren Bailey parece tener una ventaja considerable.

Pritzker no tendrá rival en las primarias de Illinois: estará en las elecciones generales

Las candidaturas oficiales para los comicios del próximo martes indican que la fórmula del actual gobernador es la única que se presentó oficialmente por el lado demócrata.

Dado que nadie del partido se postuló para enfrentar a Pritzker, el mandatario califica automáticamente para participar el 3 de noviembre.

J.B. Pritzker es el único candidato a gobernador demócrata para las elecciones primarias de Illinois AP foto/Reba Saldanha

El demócrata se presentará con Christian Mitchell como compañero de fórmula, que reemplazará a la actual vicegobernadora, Juliana Stratton, en la boleta.

Pritzker buscará su tercer mandato consecutivo como gobernador del Estado de la Pradera, luego de imponerse en las elecciones de 2018 y 2022.

De acuerdo con NBC Chicago, Illinois es uno de los estados de EE.UU. que no tiene límite sobre la cantidad o consecutividad de mandatos, por lo que el demócrata puede presentarse siempre que lo desee.

La aprobación de Pritzker: el dato que ilusiona al demócrata para las elecciones de Illinois

Dado que no tendrá rival en la interna y que ya se posiciona como el candidato oficial del partido en noviembre, las encuestas no midieron el desempeño electoral del gobernador y se enfocaron mayormente en las primarias republicanas.

Sin embargo, un sondeo de Emerson College que se realizó entre el 3 y el 5 de enero sí consultó a los encuestados con respecto a Pritzker.

Entre 1000 potenciales votantes, preguntaron por la opinión sobre la gestión del demócrata. Estos fueron los resultados:

50,6 % aprueba

41,5% desaprueba

7,9% no tiene una opinión

Aunque las encuestas de Illinois más recientes no midieron su desempeño electoral, más de la mitad de los participantes aprobó la gestión de J.B. Pritzker Facebook Governor JB Pritzker

No hay dudas en la interna republicana de Illinois: las encuestas dan a Darren Bailey como ganador

En el partido opositor no parecen existir demasiadas dudas con respecto a qué candidato se impondrá para participar en noviembre.

Según la mencionada investigación de Emerson College, estos son los porcentajes de intención de voto para las primarias republicanas:

Darren Bailey : 34,4%

: 34,4% Ted Dabrowski : 8,2%

: 8,2% James Mendrick : 5,4%

: 5,4% Rick Heidner: 1,1%

Además, otra encuesta más reciente sostiene que existe una diferencia incluso mayor. Se trata del sondeo de Osage Research, que se llevó a cabo entre el 20 y 22 de enero con la participación de 412 posibles electores. Estos fueron los resultados:

Darren Bailey : 57%

: 57% Rick Heidner : 9%

: 9% Ted Dabrowski : 8%

: 8% James Mendrick: 4%

La diferencia cercana a los 50 puntos se dio en una encuesta que fue ordenada por el equipo de campaña de Bailey, por lo que la metodología podría favorecerlo. De cualquier manera, ambos sondeos coinciden en una amplia ventaja.

El republicano Darren Bailey desafía de nuevo a J.B. Pritzker por la gobernación

Según el monitoreo que realiza The New York Times, se trata de las dos últimas encuestas de magnitud que se realizaron en el Estado de la Pradera.

Qué se vota en las elecciones primarias de Illinois

Los votantes del Estado de la Pradera no solo elegirán a los candidatos a gobernador. Según Ballotpedia, estos son todos los cargos que se pondrán en juego en los comicios de 2026:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Contralor

Tesorero

Cargos legislativos

Senador de Estados Unidos

Representantes de EE.UU.

Senadores estatales

Representantes estatales

Cargos judiciales