Qué pasa con J.B. Pritzker y cómo avanzan las encuestas para las elecciones 2026 en Illinois
Los últimos sondeos sobre los candidatos a gobernador en el Estado de la Pradera indican un panorama claro
- 4 minutos de lectura'
A pocos días de las elecciones primarias de Illinois, que se llevarán a cabo el 17 de marzo, las encuestas muestran un panorama bastante claro sobre la contienda. Por el lado demócrata, J.B. Pritzker no tendrá oposición, así que ya sabe que participará como candidato en los comicios generales de noviembre. En cuanto a la interna republicana, Darren Bailey parece tener una ventaja considerable.
Pritzker no tendrá rival en las primarias de Illinois: estará en las elecciones generales
Las candidaturas oficiales para los comicios del próximo martes indican que la fórmula del actual gobernador es la única que se presentó oficialmente por el lado demócrata.
Dado que nadie del partido se postuló para enfrentar a Pritzker, el mandatario califica automáticamente para participar el 3 de noviembre.
El demócrata se presentará con Christian Mitchell como compañero de fórmula, que reemplazará a la actual vicegobernadora, Juliana Stratton, en la boleta.
Pritzker buscará su tercer mandato consecutivo como gobernador del Estado de la Pradera, luego de imponerse en las elecciones de 2018 y 2022.
De acuerdo con NBC Chicago, Illinois es uno de los estados de EE.UU. que no tiene límite sobre la cantidad o consecutividad de mandatos, por lo que el demócrata puede presentarse siempre que lo desee.
La aprobación de Pritzker: el dato que ilusiona al demócrata para las elecciones de Illinois
Dado que no tendrá rival en la interna y que ya se posiciona como el candidato oficial del partido en noviembre, las encuestas no midieron el desempeño electoral del gobernador y se enfocaron mayormente en las primarias republicanas.
Sin embargo, un sondeo de Emerson College que se realizó entre el 3 y el 5 de enero sí consultó a los encuestados con respecto a Pritzker.
Entre 1000 potenciales votantes, preguntaron por la opinión sobre la gestión del demócrata. Estos fueron los resultados:
- 50,6 % aprueba
- 41,5% desaprueba
- 7,9% no tiene una opinión
No hay dudas en la interna republicana de Illinois: las encuestas dan a Darren Bailey como ganador
En el partido opositor no parecen existir demasiadas dudas con respecto a qué candidato se impondrá para participar en noviembre.
Según la mencionada investigación de Emerson College, estos son los porcentajes de intención de voto para las primarias republicanas:
- Darren Bailey: 34,4%
- Ted Dabrowski: 8,2%
- James Mendrick: 5,4%
- Rick Heidner: 1,1%
Además, otra encuesta más reciente sostiene que existe una diferencia incluso mayor. Se trata del sondeo de Osage Research, que se llevó a cabo entre el 20 y 22 de enero con la participación de 412 posibles electores. Estos fueron los resultados:
- Darren Bailey: 57%
- Rick Heidner: 9%
- Ted Dabrowski: 8%
- James Mendrick: 4%
La diferencia cercana a los 50 puntos se dio en una encuesta que fue ordenada por el equipo de campaña de Bailey, por lo que la metodología podría favorecerlo. De cualquier manera, ambos sondeos coinciden en una amplia ventaja.
Según el monitoreo que realiza The New York Times, se trata de las dos últimas encuestas de magnitud que se realizaron en el Estado de la Pradera.
Qué se vota en las elecciones primarias de Illinois
Los votantes del Estado de la Pradera no solo elegirán a los candidatos a gobernador. Según Ballotpedia, estos son todos los cargos que se pondrán en juego en los comicios de 2026:
Cargos ejecutivos
- Gobernador
- Vicegobernador
- Fiscal General
- Secretario de Estado
- Contralor
- Tesorero
Cargos legislativos
- Senador de Estados Unidos
- Representantes de EE.UU.
- Senadores estatales
- Representantes estatales
Cargos judiciales
- Jueces de cortes de apelación
Otras noticias de Agenda EEUU
2026. República Dominicana vs. Venezuela, hoy en Miami: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.
Según la IA. Venezuela vs. República Dominicana: quién gana hoy en el Clásico Mundial 2026
Receso escolar. Es oficial en Texas: cuándo inicia el Spring Break 2026 que se extenderá de Houston a Dallas
- 1
Migue Granados respondió qué piensa de Ozempic y fue tajante
- 2
¿Con la nuestra? Adorni, su esposa y la doble vara de la austeridad
- 3
Fin de una época: la Argentina selló la paz con los fondos buitre que tenían deuda en default de 2001
- 4
Trastienda: cómo se gestó la decisión de Karina Milei de desmarcarse públicamente del abogado de la AFA