¿Adiós a los centavos en EE.UU.?: la decisión de Donald Trump que pondría fin al famoso e histórico “penny”

Los centavos dejarán de acuñarse en Estados Unidos por decisión de la administración de Donald Trump. Ante la inminente escasez de estas monedas, algunas empresas norteamericanas lanzaron advertencias: adoptarán políticas de redondeo y aplicarán formas de pago sin efectivo.

La desaparición de los centavos podría afectar a las empresas en EE.UU.

El fin de los llamados pennies es parte de una determinación del gobierno de Trump. La razón principal es que su producción cuesta más que su valor nominal. De hecho, por acuñar cada moneda se invierten tres centavos de dólar.

Las empresas emitieron una advertencia por la escasez de la moneda MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Ante esta situación, la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS, por sus siglas en inglés) advirtió que surgieron problemas de suministro entre sus miembros, y se esperaba que más se vieran afectados. La escasez se esperaba inicialmente para mediados o finales de 2026, pero el cronograma se aceleró, según consignó The Hill.

Por esta medida, algunas empresas implementaron las políticas de redondeo o modificaron sus opciones de pago:

Love’s Convenience Stores : redondearon el cambio a favor del cliente durante las transacciones en efectivo, al menos en 54 tiendas.

: redondearon el cambio a favor del cliente durante las transacciones en efectivo, al menos en 54 tiendas. Kwik Trip : adoptaron una política de redondeo de efectivo “libre de centavos” desde principios de octubre.

: adoptaron una política de redondeo de efectivo “libre de centavos” desde principios de octubre. PetSmart : pidieron temporalmente a los clientes que paguen con cambio exacto cuando usen efectivo, o que utilicen tarjetas de crédito, débito u otros métodos de pago electrónicos.

: pidieron temporalmente a los clientes que paguen con cambio exacto cuando usen efectivo, o que utilicen tarjetas de crédito, débito u otros métodos de pago electrónicos. Sheetz : informaron que algunas de sus tiendas “pueden experimentar una disponibilidad limitada”.

: informaron que algunas de sus tiendas “pueden experimentar una disponibilidad limitada”. Burger King : advirtieron que el “cambio exacto podría no ser posible” debido a la escasez, aunque aceptan centavos.

: advirtieron que el “cambio exacto podría no ser posible” debido a la escasez, aunque aceptan centavos. Home Depot: colocaron carteles que advierten sobre la escasez y piden a los clientes que tuvieran el cambio exacto para las transacciones en efectivo.

El plan de Donald Trump para eliminar los centavos en EE.UU.

El inicio del plan ocurrió cuando el presidente Donald Trump ordenó al Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés) que detenga la acuñación de nuevas monedas de un centavo. El mandatario calificó que la fabricación de nuevas piezas sería “derrochar” recursos.

El presidente Donald Trump mostró su descontento con los costos de producción @RealDonaldTrump

El gobierno justificó la medida como un esfuerzo para recortar el desperdicio del presupuesto nacional y lograr mayor eficiencia. El Tesoro estimó un ahorro inmediato de 56 millones de dólares para los contribuyentes por el cese de la producción de esta pieza.

La ejecución formal del plan comenzó, y la Casa de la Moneda de EE.UU. (US Mint, por sus siglas en inglés) continuará la fabricación de centavos solo mientras exista el inventario de esas piezas en bruto. La acuñación final de las monedas ocurrió en junio, según The Wall Street Journal.

La opinión de los expertos sobre el fin de los centavos en EE.UU.

Las opiniones de los especialistas fueron divididas respecto a esta situación en CNN Business. Gregory Mankiw, profesor de economía de Harvard, considera que una unidad monetaria es demasiado pequeña para ser útil cuando las personas comienzan a dejarla en la caja registradora para el siguiente cliente.

Los centavos dejaron de producirse en Estados Unidos por su costo KTLA

Por su parte, Mark Weller, director ejecutivo de Americans for Common Cents, señala que US Mint ya pierde más dinero en la producción de cada moneda de cinco centavos (níquel) que en cada penny. Por lo que hizo hincapié en reducir la acuñación de estas y no en las de valor más pequeño.