Adiós a Los Chapitos: el caso de Joaquín Guzmán López y cómo llegó a un acuerdo para declararse culpable en Estados Unidos

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable de delitos relacionados con su vínculo con el Cartel de Sinaloa y llegó a un acuerdo judicial en un tribunal de Chicago, Illinois. Otro de Los Chapitos, como se les denomina popularmente en México, estableció un pacto previo.

Cómo fue el arresto de Joaquín Guzmán López y de qué delitos se declaró culpable

Guzmán López se declaró culpable de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, posesión de armas y tráfico de sustancias ilícitas, como heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. Conocido como "El Güero", el hijo de "El Chapo" cambió su declaración inicial el lunes 1º de diciembre.

Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano convicto "El Chapo" Guzmán, habla por teléfono al salir del Tribunal Federal Everett McKinley Dirksen de Estados Unidos, en Chicago, Illinois, el 1 de diciembre de 2025 KAMIL KRZACZYNSKI / AFP - AFP�

Guzmán López, de 39 años, fue detenido el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, cuando aterrizó en un avión privado junto a Ismael “El Mayo” Zambada, quien espera su sentencia el 13 de enero de 2026. El día 30 de ese mes, el miembro de “Los Chapitos” se declaró inocente de los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego.

Pero, esta semana, Guzmán López reconoció su responsabilidad por los cargos relacionados con su pertenencia al Cartel de Sinaloa, según remarcó Europa Press, específicamente a la célula de “Los Chapitos” junto a tres de sus hermanos.

Mientras, "El Chapo" Guzmán cumple cadena perpetua desde 2019 en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

Qué dice el acuerdo que firmó Joaquín, el hijo de “El Chapo” Guzmán

Guzmán cerró el acuerdo durante la audiencia del lunes en Illinois, junto a su abogado Jeffrey Lichtman. Se trató de un escrito de 35 páginas que se presentó ante la jueza Sharon Johnson Coleman, según detalló el medio citado.

El acuerdo tuvo el objetivo de reducir la sentencia contra el hijo de “El Chapo” y convertirse de esa manera en testigo protegido de la Fiscalía en otros casos contra dirigentes del narcotráfico.

Foto del Tribunal Federal Everett McKinley Dirksen de Estados Unidos, donde Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano convicto "El Chapo" Guzmán, se declaró culpable en su caso de narcotráfico, en Chicago, Illinois, el 1 de diciembre de 2025 KAMIL KRZACZYNSKI / AFP - AFP�

Según la explicación de los fiscales a la agencia, el pacto contempla un mínimo de 10 años de cárcel por los cargos presentados de narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, posesión de armas y tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana.

Guzmán López también señaló que cooperó en la supervisión de la producción y el contrabando de fentanilo del Cartel de Sinaloa para ingresar las sustancias a Estados Unidos.

Otro “Chapito” que se declaró culpable por su relación con el Cartel de Sinaloa

En julio pasado, el hermano de Joaquín, Ovidio Guzmán López, llegó a un acuerdo de culpabilidad por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego, en su relación como líder en el cartel mexicano.

Pesaba una orden de captura sobre Ovidio Guzmán López en EE.UU. Homeland Security Investigations

El hijo de “El Chapo” Guzmán fue detenido en enero de 2023 en Culiacán, México, mientras pesaba una recompensa sobre él por cualquier información que pudiera conducir a su arresto en Estados Unidos. En la actualidad, permanece bajo custodia secreta de las autoridades estadounidenses.

En tanto, “El Chapo” Guzmán fue condenado en 2019 por liderar el Cartel de Sinaloa e introducir cuantiosas cantidades de sustancias ilícitas al territorio norteamericano durante más de dos décadas.