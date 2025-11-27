La esposa del Chapo Guzmán lo contará todo en un nuevo documental de su vida con el capo

Emma Coronel, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reveló recientemente que pronto se estrenará un nuevo documental en el que ella cuenta su versión de lo ocurrido durante su relación sentimental con el capo mexicano, quien es el padre de sus dos hijas gemelas.

La esposa de El Chapo anunció el estreno de su nuevo proyecto, un documental llamado Casada con El Chapo: Emma Coronel habla (Oxygen), en el cual revelará detalles nunca antes dichos de su relación con el narcotraficante, de acuerdo con Milenio.

Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, es modelo, empresaria e influencer (Instagram/@therealemmacoronel)

Coronel cuenta con facetas como empresaria, modelo e influencer, pero en esta ocasión hablará de su vida personal en un largometraje que será transmitido por el canal Oxygen.

El estreno de este producto audiovisual tendrá lugar el viernes 28 de noviembre a las 20:00 hs (hora del Este de Estados Unidos), posteriormente podrá encontrarse en la plataforma Peacock, y posiblemente en Prime Video, Hulu y YouTube TV, solo para la audiencia del país norteamericano.

De qué tratará el documental de Emma Coronel

En el avance del largometraje, la famosa reveló que para ella no era El Chapo, ya que siempre lo llamó “mi amor”, y explica que contará el lado familiar de la vida del hombre que actualmente permanece en una prisión de máxima seguridad en EE.UU.

La producción promete revelar el misterio bajo el que ha estado oculta la vida de Emma Coronel y su dramática historia de amor, según Oxygen.

El tráiler fue lanzado el pasado 20 de noviembre y en él, la mujer declara que todos tienen una visión equivocada sobre quién es ella, y tras todo lo dicho en los últimos años, finalmente se siente lista para hablar.

El nuevo documental de Emma Coronel abordará detalles privados de la relación entre El Chapo y la empresaria (Instagram/@therealemmacoronel)

El documental abordará la historia de Coronel, quien era una adolescente cuando conoció a El Chapo y se enamoró de él, para poco después verse inmersa en el mundo del narcotráfico.

“La historia de Emma expone las decisiones imposibles que tomó para proteger a su familia y sobrevivir... ¿Será capaz de afrontar las verdades más crudas de las acciones de su esposo y su propia responsabilidad?”, se lee en la descripción del largometraje.

La ahora influencer tenía 17 años y había sido nombrada reina de belleza de un pueblo pequeño en México cuando inició su romance con El Chapo, quien era más de 30 años mayor que ella.

Por lo que el documental plantea la pregunta: ¿Fue Emma Coronel una víctima más o una mente maestra detrás de los crímenes atroces de Guzmán Loera?

Quién es Emma Coronel

Emma Coronel nació en Santa Clara, California, aunque creció en un pueblo del norte de México llamado La Angostura, de pocos habitantes y conocido por ser parte del Triángulo Dorado del narcotráfico, según BBC News.

La misma empresaria fue quien reveló en una entrevista a la periodista Anabel Hernández que es un lugar en el que se leva una vida muy tranquila y no está relacionado con las cosas extravagantes.

Emma Coronel aseguró que su familia siempre se dedicó a la agricultura, aunque su padre, Inés Coronel Barrera, y su hermano Inés Omar, fueron sentenciados a prisión por su presunta relación con El Chapo.

Emma Coronel se casó con El Chapo Guzmán cuando cumplió los 18 años, la mayoría de edad en México (Instagram/@therealemmacoronel)

Además de que uno de sus tíos llamado Ignacio “Nacho” Coronel Barrera ha sido señalado por la periodista Anabel Hernández como uno de los “más altos mandos” del Cartel de Sinaloa.

Coronel reveló que conoció a Joaquín Guzmán Loera cuando ella tenía 17 años y que lo que la conquistó del capo fue la forma en la que la trató y por lo que platicaron, por lo que se casaron por la iglesia en cuanto ella cumplió los 18 años y celebraron en familia.