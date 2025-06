Adiós a un programa clave para la búsqueda de una vacuna contra el VIH, por orden de Trump

El presidente Donald Trump recortó un programa de financiación de US$258 millones y le puso fin a dos proyectos que investigaban una vacuna contra el VIH. Desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) explicaron que buscarán utilizar los enfoques ya disponibles para prevenir el virus.

En la previa al Mes del Orgullo y tras varias reducciones, funcionarios del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) le informaron el pasado viernes 30 de mayo a los investigadores del Instituto de Vacunas de la Universidad de Duke y del Instituto de Investigación Scripps que el HHS había decidido recortar su financiamiento y no continuar con las investigaciones de la vacuna para prevenir el VIH.

Los investigadores de ambos proyectos, iniciados en 2012, colaboraron y lograron aplicar resultados de su trabajo en el desarrollo de medicamentos para múltiples afecciones como el Covid-19, antídotos para el veneno de serpientes y tratamientos para enfermedades autoinmunes.

“El consorcio para el desarrollo de la vacuna contra el VIH/SIDA y la inmunología fue revisado por la dirección del N.I.H. y esta no apoyó su avance”, explicó un alto funcionario de la agencia en anonimato a The New York Times, donde señaló: “La NIH espera cambiar hacia el uso de los enfoques actualmente disponibles para eliminar el VIH/SIDA”.

Además, un portavoz del fabricante de vacunas Moderna indicó que los ensayos clínicos, a través de la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH de los NIH, también se han suspendido. También esperan que se modifique las normas presupuestarias y haya otros recortes en los premios del NIH a estudios comenzados por científicos, según informó CBC News.

La reducción de la Administración Trump llega en un momento preocupante a nivel mundial por los casos de VIH. De acuerdo a Onusida, el programa de las Organizaciones Unidas, alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo conviven con el virus que, según los datos más recientes del 2023, causó aproximadamente 630 mil muertes a nivel global.

Cuál fue la respuesta de los investigadores al recorte de Trump

Los investigadores advirtieron los peligros de frenar los proyectos y el riego de que no vuelva a ser posible reactivarlos, incluso con un cambio de dirección en la administración que suceda a Donald Trump, ya que los profesionales deberían orientas sus carreras hacia otros proyectos.

“Esta es una decisión que tendrá consecuencias que perdurarán. Representa un retroceso de probablemente una década para la investigación de la vacuna contra el VIH”, lamentó Dennis Burton, profesor de inmunología en Scripps Research, en diálogo con CBS News.

“En el diseño y desarrollo de la vacuna contra el VIH, hemos empezado a ver la luz al final del túnel tras muchos años de investigación. Este es un momento terrible para interrumpirla. Estamos empezando a acercarnos. Estamos obteniendo buenos resultados de los ensayos clínicos”, advirtió el especialista.

El oportuno recorte de fondos: qué es el Lenacapavir

El cese de los fondos se dio cerca de la fecha límite del 19 de junio en la que la Administración de Alimentos y Medicamentos deberá aprobar o no el fármaco inyectable Lenacapavir, comercializado por la farmacéutica Gilead Sciences para prevenir el VIH.

El medicamento se debe aplicar dos veces al año para prevenir enfermedad y está respaldado por el NIH que demostró en un estudio su 100% de eficacia en la prevención de la transmisión.

No obstante, los especialistas señalan que los medicamentos de prevención no determinan que ya no sea necesaria una vacuna. “La pandemia del VIH nunca terminará sin una vacuna, por lo tanto, dejar de investigar una vacuna acabará matando gente”, sostuvo a The New York Times John Moore, investigador del Sida en Weill Cornell Medical de Nueva York.

Además, Moore remarcó: “La inversión plurianual de los NIH en tecnologías avanzadas de vacunas no debería abandonarse por un capricho como este”.