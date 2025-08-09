Adiós a una icónica tienda en Kansas: cierra sus puertas después de más de 30 años en EE.UU.

Después de más de 30 años, la icónica tienda Price Chopper, ubicada en Overland Park, suspenderá sus operaciones. Sin embargo, la empresa mantiene abiertas otros tres supermercados en esa ciudad de Kansas, así como también continúa con su presencia en varias localidades cercanas.

Cierra Price Chopper en Overland Park

La sucursal de Price Chopper ubicada en Overland Park, más precisamente en la intersección de la calle 75th con la avenida Metcalf, confirmó el pasado miércoles que cerrará sus puertas el próximo 19 de agosto.

De esa manera, dejará de operar luego de más de 30 años. La inauguración de la tienda, realizada el 22 de octubre de 1994 con un evento temático de Power Rangers, quedó registrada en una serie de fotografías enmarcadas dentro del local, que muestran una larga fila de clientes, según detalla Johnson County Post.

De todas maneras, Price Chopper todavía mantiene abiertas tres sucursales en Overland Park:

7201 W 151st St, Overland Park, KS 66223: ofrece panadería, deli, catering, farmacia y órdenes en línea 24 horas, entre otros.

11700 W 135th Street, Overland Park, KS 6622: hay panadería, deli, catering, servicios como cajero automático, cambio de cheques, dinero y tarjetas de regalo, alquiler de Rug Doctor, entre otros.

8686 Antioch Rd, Overland Park, KS 66212: cuenta con panadería, deli, farmacia, secciones de carne y mariscos, comida para comer en el lugar, venta de tarjetas de regalo, pagos de facturas, fax y estampillas, entre otros

Asimismo, la cadena cuenta con presencia en varias localidades cercanas, entre las que se incluyen Gardner, Leawood, Lenexa, Olathe, Roeland Park, Shawnee y Spring Hill. Fuera del condado de Johnson, la empresa opera también tiendas en el estado de Missouri y algunas más en el condado de Wyandotte.

Price Chopper: una cadena de supermercados fundada hace más de 40 años

Price Chopper fue fundada hace 40 años, cuenta con 52 tiendas en el área metropolitana de Greater Kansas City y emplea a más de 10.000 personas.

Esta cadena de supermercados adquiere productos localmente de más de 150 granjas familiares y dispone de carniceros internos para garantizar la calidad, según se detalla en su página web. Además, sus panaderías están atendidas por profesionales destacados en la industria, mientras que los departamentos de flores cuentan con diseñadores especializados.

“Para combatir el hambre en Kansas City, Price Chopper se asocia durante todo el año con Harvesters, la Red Comunitaria de Alimentos", enfatiza la compañía. En ese sentido, sus tiendas apoyan causas como “la recolección de alimentos enlatados en barriles y la campaña Stamp Out Hunger patrocinada por la Asociación Nacional de Carteros.

“También organizan un evento anual para combatir el hambre infantil en verano con el programa No School = No Lunch. Price Chopper está dedicado a trabajar con Harvesters para que nuestros vecinos reciban los alimentos que necesitan”, subrayan en su sitio web.

Más cierres de supermercados en Kansas City en 2025: “Es un momento difícil”

La tienda ubicada en el condado de Johnson es el segundo supermercado del área de Kansas City que anunció su cierre en las últimas semanas, según indicó The Kansas City. Es que a principios de julio, The Merc Co+op informó que clausurará su sucursal de cinco años en 501 Minnesota Ave., en Kansas, el próximo 30 de diciembre. “Es un momento difícil”, comentó Laura Marsh, directora de marketing.

En el sitio web, explicaron que “esta decisión se basa en lo que es mejor para la viabilidad a largo plazo de la cooperativa y el desempeño financiero de esta ubicación”.

“Fue un placer formar parte de esta comunidad durante los últimos cinco años y agradecemos a quienes han apoyado nuestra cooperativa y han comprado con nosotros”, concluyó la empresa, que informó que su sucursal en Lawrence no se verá afectada y permanecerá abierta.