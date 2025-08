El popular restaurante de San Francisco que cierra sus puertas en EE.UU. tras una desafortunada situación

El chef y copropietario de un restaurante en San Francisco perdió todo después de que le negara una comida gratis a una influencer gastronómica de TikTok, porque “no tenía suficientes seguidores”. La joven compartió su historia en la red social, lo que generó una avalancha de críticas al lugar, que terminó por cerrar sus puertas de forma definitiva.

Kis Café rechaza a influencer de TikTok por no tener “suficientes seguidores”

La semana pasada se reveló que Luke Sung es el chef del restaurante Kis Café, un establecimiento que estuvo envuelto en una fuerte polémica.

Karla Marcotte, una influencer gastronómica conocida como “itskarlabb”, denunció públicamente que se le negó una comida gratis en el lugar, ya que el copropietario le habría dicho que no era “lo suficientemente famosa”, según informó el Daily Mail.

Karla Marcotte sufrió una mala experiencia en el Kis Café al ser criticada por su chef (TikTok @itskarlabb)

Todo escaló cuando Marcotte compartió en su cuenta de TikTok un video en el que relató su mala experiencia con el bar de vinos ubicado en New Hayes Valley, después de que fue invitada a colaborar con el restaurante.

Según la influencer gastronómica, esperaba recibir una cena gratuita para ella y su pareja a cambio de publicar un contenido en su cuenta de la red social china, que en ese momento contaba con alrededor de 15 mil seguidores.

“Acabo de salir de la colaboración con un restaurante y estoy a punto de llorar”, escribió la tiktoker en la descripción del video que subió después de que el chef Luke Sung cuestionó por qué la habían invitado si no “tenía suficientes seguidores”, de acuerdo con People.

Tras la llegada de Marcotte al restaurante, sola y con la intención de grabar, fue confrontada por el chef y copropietario de Kis Café, Luke Sung. Este le habría dicho que su público no era el tipo de clientes que buscaban, y que ella no era “lo suficientemente famosa”. Incluso, la comparó con su propia hija (también influencer con 600 mil seguidores), asegurándole que no estaba a su nivel, recogió Today.

“Quiero defender a los microinfluencers, especialmente a los gastronómicos en el área de la Bahía. No necesitas tener un millón de seguidores para sentir que haces una diferencia”, dijo Karla al final de su video de denuncia.

Luego de la supuesta discusión, el esposo de Karla llegó al lugar y ambos se retiraron sin cenar. Poco después, la influencer publicó el contenido en su cuenta, donde omitió mencionar el nombre del restaurante y del chef.

Sin embargo, fueron sus seguidores quienes se encargaron de revelar que se trataba de Luke Sung, también fundador del restaurante Isa. Curiosamente, ambos establecimientos llevan los nombres de sus hijos: Isa Sun y Sungkis.

Cierra el restaurante tras el escándalo en redes sociales

Después de que se destaparon los detalles de cuál fue el restaurante y el chef que supuestamente trató mal a Karla Marcotte, sus seguidores comenzaron a llenar de malas reseñas y calificaciones los otros restaurantes de Sung, a través de Google y Yelp.

Un restaurante de San Francisco cerró para siempre luego de negarle una comida gratis a una influencer (Unsplash)

Incluso algunas celebridades comentaron su video y se sumaron al apoyo a Karla, como la actriz Jameela Jamil y Alex Cooper del podcast “Call her Daddy”, quienes aseguraron que nunca comerían en esos establecimientos y celebraban lo mal que les iba, recogió Daily Mail.

Tras el fracaso y el anuncio del cierre de Kis Café en San Francisco, el chef nominado al premio James Beard, ofreció una disculpa pública a Karla.

Chef se disculpa con la influencer de TikTok

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Luke Sung compartió una disculpa hacia Karla Marcotte por lo sucedido en donde se lamentaba de haber criticado, herido e intimidado a la influencer. “No merecías que te hiciera sentir menos o insignificante, nadie lo merece”, escribió el copropietario de Kis Café.

Disculpa de Kis Cafe a Karla Marcotte (Instagram @kiscafe)

Agregó que el incidente es culpa suya, y que el restaurante no tiene nada que ver con lo ocurrido, por lo que pidió que las consecuencias se centren en él para que no afecten a los trabajadores de los lugares y a sus familias.

Por último, pidió una disculpa para su hija Isa Sung, quien también es influencer y que fue atacada a raíz de lo sucedido con “itskarlabb”.