El 21 de febrero: el anuncio de la CBP sobre el cierre de un importante paso fronterizo en Texas

El próximo 21 de febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cerrará un importante paso fronterizo en Texas. El tráfico vehicular estará suspendido en el Puente Juárez-Lincoln durante la mañana por una duración estimada de cuatro horas. Para atender a los viajeros, las autoridades trabajarán en un cruce alternativo.

El anuncio de la CBP sobre el cierre de un importante paso fronterizo en Texas

La agencia encargada de garantizar la protección fronteriza informó mediante un comunicado de prensa la suspensión temporal del tráfico vehicular y de autobuses comerciales en dirección norte y sur en el Puente Juárez-Lincoln. La medida ocurrirá durante la mañana del sábado 21 de febrero para celebrar la Ceremonia del Puente Internacional, conocida como la Ceremonia del Abrazo.

Las autoridades procederán con el cierre del cruce fronterizo aproximadamente a las 5 hs del 21 de febrero para permitir la construcción del escenario para el evento. La suspensión continuará hasta las 9 hs, cuando se espera que se reanude el tráfico vehicular.

“El Puente Juárez-Lincoln será el escenario de esta larga tradición, sirviendo como ceremonia de bienvenida para funcionarios y dignatarios tanto de México como de Estados Unidos, y representando la buena voluntad entre nuestros países vecinos”, expresó en primer lugar Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

Luego, advirtió a las personas que tengan un viaje organizado: “Alentamos a los viajeros a planificar adecuadamente y cruzar antes o después para minimizar posibles demoras”.

El 21 de febrero: alternativa tras el cierre de un importante paso fronterizo en Texas

En el comunicado, la agencia recomendó a los viajeros que hagan sus arreglos para cruzar antes de las 5 hs si planean utilizar el Puente Juárez-Lincoln como ruta de viaje.

En caso de que no puedan llegar a tiempo, las personas tienen una alternativa. Las autoridades trabajarán en el Puente Colombia-Solidaridad, que abrirá a las 6 hs del sábado para atender a los viajeros.

Los agentes de la CBP trabajarán en el Puente Colombia-Solidaridad como alternativa al cierre del importante paso fronterizo en Texas CBP

A su vez, el Puente Puerta a las Américas permanecerá abierto para los participantes de la Inspección Rápida de la Red Electrónica Segura para Viajeros y para todo el tráfico peatonal.

Las personas que entran en esta categoría deben obtener y utilizar sus documentos de ingreso equipados con tecnología de identificación por radiofrecuencia. Al respecto, la CBP insta a tenerlos fácilmente disponibles al ingresar a través de los carriles de preparación designados.

Cómo monitorear las demoras ante el cierre de un importante paso fronterizo en Texas

Frente al cierre del Puente Juárez-Lincoln, los viajeros pueden enfrentar una mayor demora en los puertos de entrada durante el horario mencionado. En su página web oficial, la agencia dispone de una herramienta útil para observar y monitorear los posibles retrasos.

Denominada “Tiempos de espera fronterizos”, la herramienta también está disponible para descargas en celulares. Al ingresar, las personas deben elegir un tipo de carril (vehículos comerciales, de pasajeros o personas a pie). Luego, es necesario escoger un puerto de entrada. Se presentan las opciones para cruces canadienses o mexicanos.

Los viajeros pueden observar los tiempos de espera en los puertos de entrada mediante la herramienta de la CBP Scot A. Osborne - Facebook U.S. Customs and Border Protection

Al seleccionar el punto, la página muestra la espera actual y la demora promedio, que puede ser mayor, igual o menor. Además, en un cuadro informativo, exhibe las tendencias en las últimas 24 horas en comparación con el promedio y los números actuales.

En el Puente Colombia-Solidaridad, el promedio según la página es de 15 minutos, pero llega a un máximo de 20 minutos entre las 13 hs y las 14 hs.