¿Adiós al habeas corpus para migrantes? La advertencia de Steve Bannon sobre el plan de Trump: “No hay debido proceso”

Steve Bannon, exasesor clave de Donald Trump y figura influyente en la derecha estadounidense, lanzó una advertencia contundente sobre los planes del expresidente para profundizar sus políticas antiinmigrantes: la suspensión del recurso de habeas corpus para los extranjeros que se encuentren en Estados Unidos sin autorización. Además, dijo que el presidente va a tener “un tercer mandato”, deslizando que buscará la reelección.

Steve Bannon: “Vamos a suspender el recurso de habeas corpus”

Durante un evento organizado por el Financial Times, Bannon afirmó sin rodeos: “Si no eres ciudadano estadounidense, estás aquí ilegalmente. No hay debido proceso”. Ese fue su argumento central para quitarle a los extranjeros el recurso constitucional del habeas corpus, un recurso que permite a cualquier persona detenida comparecer ante un juez para que determine si su encarcelamiento es legal.

En una entrevista que puede verse en YouTube, Bannon respondió como si fuese parte del gobierno de Trump. : “Vamos a suspender el recurso de habeas corpus”. Esta medida drástica, según Bannon, se implementaría “si los tribunales siguen fallando en nuestra contra y no permiten que continúen estas deportaciones masivas”.

Bannon argumentó que la situación en la frontera constituye supuestamente una “invasión” que justifica medidas extraordinarias, comparando la posible acción de Trump con la suspensión del habeas corpus decretada por Abraham Lincoln durante la Guerra Civil estadounidense.

“Esto fue una invasión. El país está en guerra. Él es Comandante en Jefe. Es poder del artículo dos (de la Constitución)”, justificó Bannon. Además, vaticinó además un “choque constitucional” inminente si la Justicia continúa obstaculizando las políticas migratorias de Trump.

Edward Luce, editor en EE.UU. del Financial Times, entrevistó a Steve Bannon en Washington DC Captura de video

Las declaraciones, formuladas el sábado 10 de mayo durante el evento FT Weekend, surgen luego de las afirmaciones de otro asesor cercano a Trump, Stephen Miller, quien según la agencia Associated Press ya había confirmado que la administración republicana “considera activamente” la suspensión del habeas corpus, utilizando precisamente el argumento de la “invasión” para encuadrarla dentro de las excepciones constitucionales.

El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, habla con reporteros fuera de la Casa Blanca, el viernes 9 de mayo de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

Crisis constitucional en Estados Unidos

Bannon dejó en claro que la administración de Trump no se detendrá ante la oposición judicial. Acusó a los demócratas de emplear tácticas dilatorias y a los jueces de intentar frenar al presidente. “La Corte Suprema va a tener que tomar una decisión sobre los poderes del artículo dos del presidente Trump, y vamos a verlo”, advirtió.

El exasesor, además, insistió en que si las cortes siguen “intentando frenarlo”, se procederá con la suspensión del habeas corpus, tal como “Stephen Miller expuso bastante bien”.

La representante Bonnie Watson Coleman habla con un agente para pedirle que la deje entrar al centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tras el arresto del alcalde de Newark, Ras Baraka, el viernes 9 de mayo de 2025, en Newark, Nueva Jersey. (AP Foto/Angelina Katsanis) Angelina Katsanis - FR172095 AP

¿Qué es el habeas corpus?

El habeas corpus, expresión latina que significa “que tengas el cuerpo”, es un pilar del sistema legal estadounidense y de muchas democracias. Se trata de un recurso legal que permite a cualquier persona detenida comparecer ante un juez para que determine si su encarcelamiento es legal.

La suspensión del habeas corpus es una medida extremadamente rara en la historia de Estados Unidos, reservada para momentos de crisis existencial.

Guerra Civil : Abraham Lincoln lo suspendió para detener a sospechosos de espionaje y simpatizantes confederados, aunque inicialmente ignoró a la Justicia y luego obtuvo autorización del Congreso.

: Abraham Lincoln lo suspendió para detener a sospechosos de espionaje y simpatizantes confederados, aunque inicialmente ignoró a la Justicia y luego obtuvo autorización del Congreso. Reconstrucción : Ulysses S. Grant lo suspendió en partes de Carolina del Sur (con aval del Congreso) para combatir la violencia del Ku Klux Klan.

: Ulysses S. Grant lo suspendió en partes de Carolina del Sur (con aval del Congreso) para combatir la violencia del Ku Klux Klan. Otros Casos: Se aplicó en territorios como Filipinas (1905) y Hawái (tras Pearl Harbor, 1941) antes de que fueran estados.

Un punto clave, resaltado incluso por juristas conservadores como la jueza Amy Coney Barrett antes de integrar la Corte Suprema, es que la mayoría de los expertos coincide en que solo el Congreso tiene la autoridad para suspender el habeas corpus.

*Con información de AP