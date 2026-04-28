Ganó el DHS: un nuevo fallo pone en riesgo a los migrantes llegados en la infancia a EE.UU.
La Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que el programa DACA no impide por sí solo la deportación
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La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) falló a favor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) al dictaminar que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) no frena los juicios de expulsión. Esto afecta la estadía de muchos migrantes en Estados Unidos.
Consecuencias para los beneficiarios de DACA y el procesamiento de deportaciones
La medida, derivada del caso de la activista Catalina Santiago en Texas, establece que los jueces no pueden cerrar procesos de deportación basándose solo en este beneficio. “El juez de inmigración incurrió en error al dar por terminados los procedimientos basándose únicamente en el hecho de que se le ha concedido DACA”, sentenció el tribunal administrativo en el expediente.
La resolución permite que los fiscales del gobierno completen los trámites de remoción aunque el permiso del migrante esté vigente. Según Juliana Macedo do Nascimento, de la organización United We Dream, este es un retroceso en las protecciones.
“Esta decisión representa un paso más en el desmantelamiento del programa sin que el gobierno asuma la responsabilidad de su eliminación definitiva. Se trata de un retroceso silencioso en materia de protecciones, y nuestras comunidades están pagando las consecuencias en tiempo real”, declaró la activista a NPR.
Demócratas denuncian que hay una estrategia de Trump para deportar a dreamers
El senador demócrata Dick Durbin aseguró que el gobierno de Donald Trump busca acelerar las salidas del país mediante estas maniobras legales.
Según su visión, durante meses se “retrasó deliberadamente la renovación de DACA y el procesamiento de los permisos de trabajo“. Además, señaló que la intención de la administración Trump es eliminar las barreras legales para la expulsión.
"El Congreso debe actuar finalmente para proteger a estos jóvenes que no conocen otro hogar y aprobar la Ley Dream. Se trata de una simple cuestión de equidad y justicia estadounidense”, afirmó el legislador en su cuenta oficial de Truth Social.
Según datos oficiales del DHS, entre enero y noviembre de 2025, 261 beneficiarios fueron arrestados y 86 fueron expulsados del país. Actualmente, la BIA respalda los argumentos de los abogados del gobierno en el 97% de los casos publicados, lo que representa un aumento de 30 puntos porcentuales sobre el promedio de los últimos 16 años.
El fallo de la BIA se suma a la demora del Uscis para renovar permisos de empleo
El fallo judicial se suma a la demora en la renovación de permisos por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). De acuerdo con las fuentes, esta ralentización en la tramitación de autorizaciones de empleo propicia que muchos beneficiarios pierdan su trabajo.
La BIA subrayó en su decisión que la acción diferida no confiere ningún derecho a permanecer o reingresar a EE.UU. y no prohíbe al DHS avanzar con los procedimientos de remoción.
Bajo esta lógica, el tribunal determinó que la discreción del juez de inmigración debe considerar las bases de la oposición del gobierno. “El hecho de que el demandado sea el beneficiario de una acción diferida no es la única consideración dispositiva para determinar si se justifica la terminación discrecional”, indica el fallo técnico.
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