Adiós al hielo en el parabrisas: el dispositivo que lo elimina de forma segura y por menos de 10 dólares

La temporada de invierno trae consigo consecuencias para los vehículos que implican riesgos en las carreteras de Estados Unidos, donde las bajas temperaturas provocan la acumulación de hielo en calles y en los parabrisas, lo que reduce la visibilidad. Para facilitar la tarea de limpieza, existe un dispositivo práctico y económico, que cuesta menos de 10 dólares.

El dispositivo para quitar el hielo del parabrisas por menos de 10 dólares

Los raspadores de hielo eléctricos se han convertido en una alternativa eficiente para retirar el hielo del parabrisas sin esfuerzo excesivo. Estos dispositivos funcionan mediante un pequeño sistema de calefacción que derrite el hielo o, en algunos modelos, a través de una cuchilla giratoria que lo fragmenta, según informó El Diario.

Los raspadores de hielo manuales se adaptan para todo tipo de carrocerías (Unsplash)

Al operar con baterías, estos raspadores reducen la exposición al frío y evitan que los conductores se mojen o ejerzan fuerza excesiva sobre el vidrio, lo que disminuye el riesgo de daños. No obstante, algunos modelos presentan limitaciones al enfrentar capas de hielo muy gruesas y sus baterías pueden descargarse con mayor rapidez en condiciones de frío extremo.

Actualmente, el mercado ofrece una amplia variedad de raspadores eléctricos, con precios que van desde menos de 10 dólares hasta los 40 o 50 dólares, según la marca y las funciones incluidas.

Los mejores raspadores de hielo para el parabrisas

De acuerdo con The New York Times, aunque los dispositivos eléctricos son útiles, los raspadores manuales siguen siendo altamente eficaces. En sus pruebas, el medio destacó tres modelos:

Los raspadores de hielo con cepillo ayudar a retirar la nieve de lugare sdifíciles como los espejos (Unsplash)

El Hopkins SubZero 80037 continúa como el favorito del diario desde hace ya casi una década , entre otras cosas, debido a su tamaño, que es ideal tanto para sedanes como para SUV de grandes dimensiones. El raspador de hielo tiene una cuchilla raspadora y dientes trituradores para eliminar de manera fácil y rápida el hielo grueso y delgado de los cristales. También cuenta con un cepillo para nieve tipo arado que facilita la remoción de todos los lugares del vehículo, incluidos paneles y espacios estrechos entre los limpiaparabrisas y espejos.

Si se tiene un auto o SUV compacto, el cepillo para nieve extensible Twister de OXO Good Grips puede ser una mejor opción. Cuenta con una cuchilla raspadora y dientes trituradores para romper el hielo grueso, además el cepillo gira hasta 90 grados para empujar la nieve en lugar de barrerla. Tiene un mango acolchado que facilita el agarre y sus cerdas están deshilachadas en la punta para evitar rayaduras en la carrocería.

Si solo se necesita un raspador de hielo estándar, el Hopkins SubZero 16621 es una gran herramienta. Tiene un largo de 28 cm, dientes trituradores y empuñadura acolchada, es fácil de transportar para trabajos rápidos.

Otras opciones para cuidar el auto del hielo

Además de los raspadores de hielo eléctricos y convencionales, hay otra manera de cuidar y evitar que el hielo se acumule en el parabrisas del auto. De acuerdo con Huffington Post, una cubierta para el parabrisas podría evitar dolores de cabeza a los conductores.

Existen otras formas de cuidar el parabrisas para evitar que se acumule hielo (Unsplash)

Este producto protege el cristal de la acumulación de nieve, pero también se puede utilizar todo el año, ya que es efectivo contra el sol, el polvo y la lluvia. Este artículo se puede comprar en Amazon y ronda los 23 dólares, por lo que adquirirla en descuento vale la pena.