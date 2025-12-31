Alerta climática en Nueva York: el pronóstico de tormentas invernales con un “ciclón bomba” para el 31 de diciembre y el 1° de enero

Nueva York atraviesa un panorama climático complejo con condiciones extremadamente frías. En la última semana del año, los meteorólogos advirtieron por un “ciclón bomba” que podría ocasionar tormentas de nieve y eléctricas en la región. Durante el primer día de 2026, las temperaturas descenderán por debajo del punto de congelación.

El pronóstico de tormentas invernales con un “ciclón bomba” para esta semana en Nueva York

Tanto el Estado Imperial como la Gran Manzana atraviesan un pronóstico extremo por el paso de un “ciclón bomba”. El fenómeno climático es definido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) como una tormenta que se intensifica rápidamente con una gran disminución de su presión atmosférica durante 24 horas.

En Nueva York, el miércoles 31 el tiempo se presentará seco, y más cerca de la noche las temperaturas descenderán Stock en Canva

Este ciclón bomba llevó el lunes condiciones de ventisca a partes de las Llanuras y los Grandes Lagos, según informó CBS News. A partir de este martes, el fenómeno se desplazará hacia el este, por lo que provocará un clima severo en Nueva York y otros estados cercanos.

Este martes 30 de diciembre, el área entera continúa bajo alerta por vientos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York.

Se esperan tasas de nevadas de hasta tres pulgadas por hora, según la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (Dhses, por sus siglas en inglés).

En distintas áreas de Nueva York se producirán condiciones de tormenta de nieve durante los próximos días

Las condiciones de tormenta de nieve son posibles en partes de los condados de Wayne, Cayuga, Onondaga, Oneida y Madison.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul alertó en redes sociales: “Si se encuentra en una zona afectada, evite todos los viajes innecesarios, siga las instrucciones de las autoridades locales y trabaje a distancia siempre que sea posible”.

Pronóstico para el Año Nuevo en la ciudad de Nueva York y probabilidades de nieve

Con condiciones invernales extremas, el aire polar que se afianzará sobre la región mantendrá las temperaturas muy por debajo de los promedios habituales en el primer día del 2026 en la Gran Manzana.

El NWS señaló que el miércoles 31 el tiempo se presentará mayormente seco. Con la llegada de la noche, las temperaturas descenderán por debajo del punto de congelación. Esto incrementará el riesgo de superficies resbaladizas en sectores donde haya quedado humedad residual.

Las probabilidades de precipitaciones en forma de nieve serán bajas para el 1° de enero, pero podrían aumentar hacia la noche.

Temperaturas : máximas que apenas alcanzarán los 30°F (alrededor de -1°C).

: máximas que apenas alcanzarán los 30°F (alrededor de -1°C). Viento : ráfagas del oeste podrían alcanzar nuevamente entre 25 y 30 millas por hora (40 a 48 km/h), lo que reforzará la sensación térmica negativa.

: ráfagas del oeste podrían alcanzar nuevamente entre 25 y 30 millas por hora (40 a 48 km/h), lo que reforzará la sensación térmica negativa. Sensación térmica : valores que permanecerán por debajo de 32°F (0°C) durante toda la jornada.

: valores que permanecerán por debajo de 32°F (0°C) durante toda la jornada. Precipitaciones: posibilidad de nieve hacia la noche del jueves, especialmente con el avance de un nuevo sistema frontal.

Durante el primer día de 2026 en Nueva York, las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 30°F Freepik

Al margen de la ciudad de Nueva York, las urbes del estado que experimentarán el clima más intenso son Albany y Buffalo. Allí, el impacto del aire polar y de los sistemas asociados a los Grandes Lagos será mucho más marcado, según el NWS:

Albany : el miércoles 31 aún se sentirán los efectos de un frente frío intenso que dejará ráfagas de viento significativas. Los meteorólogos alertaron sobre vientos que podrían superar las 40 millas por hora (64 km/h) en sectores del valle del Mohawk y áreas cercanas. El desarrollo de nieve por efecto lago se mantendrá activo hasta mitad de la semana.

: el miércoles 31 aún se sentirán los efectos de un frente frío intenso que dejará ráfagas de viento significativas. Los meteorólogos alertaron sobre vientos que podrían superar las 40 millas por hora (64 km/h) en sectores del valle del Mohawk y áreas cercanas. El desarrollo de nieve por efecto lago se mantendrá activo hasta mitad de la semana. Buffalo: tendrán lugar vientos potencialmente dañinos y bandas persistentes de nieve por efecto lago. Las ráfagas podrían alcanzar picos excepcionales, especialmente cerca de la costa del lago Erie.

Los consejos para protegerse de las tormentas invernales en Nueva York

El gobierno del Estado Imperial compartió en su página web oficial las siguientes recomendaciones ante el frío extremo y las condiciones inusuales que experimenta la región:

Vestirse según el clima : usar capas de indumentaria. Mantener las puntas de los dedos, los lóbulos de las orejas y la nariz cubiertos si se sale al exterior. Preservar la ropa seca.

: usar capas de indumentaria. Mantener las puntas de los dedos, los lóbulos de las orejas y la nariz cubiertos si se sale al exterior. Preservar la ropa seca. Escuchar estaciones de radio y televisión locales : para obtener información actualizada sobre tormentas. Conocer el significado de los avisos y alertas de tormenta invernal.

: para obtener información actualizada sobre tormentas. Conocer el significado de los avisos y alertas de tormenta invernal. Prepararse para cortes de luz : cargar los dispositivos móviles y asegurarse de tener a mano una linterna y una radio AM/FM con pilas de repuesto.

: cargar los dispositivos móviles y asegurarse de tener a mano una linterna y una radio AM/FM con pilas de repuesto. Dejar que las canillas goteen un poco: ayuda a evitar que se congelen.

ayuda a evitar que se congelen. Tomar precauciones con la calefacción: revisar el sistema para evitar desperfectos.

revisar el sistema para evitar desperfectos. Utilizar únicamente equipos de calefacción portátiles aprobados: no todos están habilitados para uso en interiores.

no todos están habilitados para uso en interiores. Reconocer síntomas de las enfermedades por frío : la hipotermia provoca dificultad para hablar, lentitud, confusión, mareos, respiración superficial y comportamiento inusual, entre otros. La congelación genera coloración gris, blanca o amarilla, entumecimiento y sensación cerosa en la piel.

: la hipotermia provoca dificultad para hablar, lentitud, confusión, mareos, respiración superficial y comportamiento inusual, entre otros. La congelación genera coloración gris, blanca o amarilla, entumecimiento y sensación cerosa en la piel. Evitar darle alcohol o cafeína a una persona con congelación o hipotermia, ya que ambos pueden empeorar la condición.