Adiós al sueño americano: un chef mexicano y una ciudadana americana usan su regalo de bodas para autodeportarse
Las autodeportaciones crecen ante esta opción promovida por la administración de Donald Trump
Las familias de origen mixto enfrentan una presión creciente por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ante este escenario, algunas han optado por salir voluntariamente de Estados Unidos. Tal es el caso de un matrimonio formado por un migrante mexicano y una ciudadana estadounidense, quienes decidieron mudarse a México y ahora sueñan con abrir su propio restaurante.
Matrimonio de migrantes mexicanos regresan a su país tras larga espera
Los recién casados Alfredo Linares, chef mexicano indocumentado, y su esposa Raegan Klein, ciudadana de Estados Unidos, decidieron abandonar el país tras enfrentar los altos costos y prolongados tiempos de espera para regularizar su estatus migratorio, de acuerdo The Guardian.
Linares nació en México, pero considera a Los Ángeles, California, como su hogar. Llegó a esa ciudad cuando era adolescente y vivió allí durante décadas sin un estatus migratorio legal. Klein, por su parte, nació en Canadá y se naturalizó como ciudadana estadounidense hace varios años. La pareja contrajo matrimonio en 2024 en California.
Klein relató al medio británico que el dinero recibido como regalo de boda estaba destinado a iniciar el proceso de regularización migratoria de su esposo. Sin embargo, tras el triunfo electoral de Donald Trump, fue ella quien comenzó a replantear la posibilidad de mudarse a México.
Al principio, Linares pensó que su esposa exageraba, pero después de consultar con tres abogados migratorios, comprendió que legalizar su situación sería un proceso complejo, costoso y de larga duración, incluso estando casado con una ciudadana estadounidense.
Además, los abogados les advirtieron que iniciar el trámite podría exponerlo a operativos del ICE, que ha llevado a cabo arrestos dentro de tribunales migratorios, según documentó The Guardian. Ante ese panorama, Klein convenció a su esposo de utilizar sus ahorros y salir del país mientras aún podían hacerlo por voluntad propia.
Dejar el sueño americano por el mexicano
Para Alfredo y Raegan, dejar Los Ángeles fue un golpe emocional significativo. Aunque en México fueron recibidos “con los brazos abiertos”, la adaptación al nuevo entorno también ha representado un desafío, especialmente en términos legales y administrativos.
Actualmente, Linares enfrenta dificultades para obtener su licencia de conducir y su pasaporte mexicano. Además, extraña su vida en California, a sus amigos y los paseos por el parque Griffith, donde solía caminar con su perro.
Pese a ello, la pareja se ha establecido en la Ciudad de México y mantiene la esperanza de abrir su propio restaurante, con el que Alfredo pueda continuar desarrollando su pasión por la cocina.
Autodeportación en la era Trump
Aunque la pareja asegura que no fue forzada directamente a salir del país, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha puesto en marcha el programa “Proyecto Regreso a Casa”, una iniciativa que incentiva a los migrantes indocumentados a abandonar Estados Unidos de manera voluntaria.
Según el departamento, esta iniciativa permite a los extranjeros con estatus migratorio ilegal solicitar su salida del país norteamericano sin la intervención del ICE. El proceso se realiza y se completa por medio de una aplicación móvil llamada CBP Home.
La app no solicita datos personales como número A, un número especial para inmigrantes no ciudadanos, ni otros indicadores personales, tan solo un nombre e información básica, junto con una fotografía que se toma en el momento. El DHS señaló que quienes soliciten su autodeportación, pueden recibir hasta 1000 dólares.
